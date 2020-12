PNB se extralimita con los motorizados: «Nos piden hasta la partida de nacimiento»

diciembre 21, 2020 - 2:16 pm

Si nos pasan a estacionamiento «se joden hasta 150 dólares», afirmaron los afectados

Luego de que el gobernador del Zulia Omar Prieto informara sobre la prohibición de circulación de motocicletas después de las 7:00 de la noche en Maracaibo, debido a que la mayoría de los ataques con granadas, contra comerciantes, se ejecutaban en motos, las autoridades policiales comenzaron a dar cumplimiento al decreto. Sin embargo, algunos choferes de dos ruedas no están muy satisfechos con el tratamiento que le dan los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Ciudadanos que laboran incansablemente con sus motocicletas para poder llevar el sustento a sus familiares, pero que por presuntas represalias resguardaron sus identidades, se sienten hostigados. La mayoría alegaron que funcionarios de la PNB, se extralimitan al momento de requerirle sus documentaciones.

La gran parada

En las calles de Maracaibo desplazarse en moto es una odisea y aún más cuando se acerca un oficial. Uno de los afectados reseñó paso a paso lo que ocurre cuando te dicen, -PÁRATE A LA DERECHA-.

«Por lo general te preguntan si eres funcionario, si no lo sois, te piden los documentos: carta médica, licencia y la cédula. Luego, si tenéis todos los papeles comienzan con la psicología, ¿Estáis al día?, si en dado caso que la respuesta sea afirmativa, empiezan a ver el mínimo detalle en la moto- no tenéis retrovisor, te faltan los cruces y Dios quiera que no tengáis casco», exclamó el hombre.

Sin embargo el karma no termina allí, pues si el automotor es pasado al estacionamiento «no hay matraca que valga». «Si nos pasan a estacionamiento, se joden hasta 150 dólares, eso es una depravación». dijo otro denunciante.

Asimismo acotaron: «Los efectivos piden hasta la partida de nacimiento. No todos somos malandros, ni lanzamos granadas».

