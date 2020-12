Patricia Zavala es la “Heartbreaker” de la música

diciembre 6, 2020 - 6:21 pm

La polifacética presentadora y cantante venezolana, Patricia Zavala, vuelve a conquistar a sus seguidores, ahora con el single “Heartbreaker”. La letra de la canción nació en Miami y fue escrita por Patricia junto con Rob Dymez, Exel The Future y Mayré Martínez, bajo la producción del venezolano Robbie Meza, quien también es amigo de la cantante.

“Me propuse a crear una canción que me identificara mucho en las cosas que me gustan oír. Me hizo ilusión hacer música dance y creo que ‘Heartbreaker’ es eso, un single que me identifica bastante en mi gusto, por los ritmos acústicos mezclados con EDM, como el vocal house por ejemplo”, comenta Patricia.

La artista continúa con sus compromisos profesionales y está enfocada en su carrera como cantante, hace un arduo trabajo en la industria musical, sabe que hay mucho talento y por eso se prepara constantemente, prueba de ello es la frescura, seducción y que se arriesga una vez más. En este tema muestra madurez en su voz y le da más fuerza a su personalidad arrolladora.

“El primer trimestre trabajé en la promoción de “Loca Crazy”, y fue entretenido este proceso, además la canción fue escogida por zumba como parte de su repertorio, así que para mí fue un honor y muy divertido ver como el tema viajó por todo el mundo y que lo bailaron incansablemente. Luego de eso sucedió la cuarentena y todo se volvió difícil. Finalmente pude terminarla a pesar de los obstáculos y quedó exactamente como quería”, explica la presentadora.

El single de Patricia Zavala, “Heartbreaker”, ya está disponible en todas las plataformas, pueden conocer más detalles en su red social Instagram @patriciazavala y en su canal de YouTube.

Nota de Prensa