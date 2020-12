Panamá celebra modestamente día de las madres por pandemia

diciembre 9, 2020 - 6:42 am

Ricardo Acosta es músico y desde hace casi tres décadas trabaja llevando serenatas el día de las madres, que se celebra el martes en Panamá. Sin embargo, este año ha sido especialmente difícil para él, pues perdió a su mamá por coronavirus a mediados de 2020.

“Para mí es muy difícil trabajar este año, un día de las madres, pero cómo es nuestra profesión tenemos que dar el cien por ciento”, dijo Acosta a The Associated Press.

“Hay veces que sentimos tristeza. Vamos a muchas casas a tocar. Hay señoras muy similares a mi madre y para mí es difícil cantar”, dijo el músico de 46 años, quien comenzó la jornada temprano en la periferia este y luego se trasladó al populoso sector de Victoriano Lorenzo, en San Miguelito, donde llevó serenatas a señoras en la iglesia católica Cristo Resucitado.

Uno de los sectores más golpeados durante la pandemia es el de los músicos y sobre todo durante diciembre, cuando suelen abundar las presentaciones de orquestas, conjuntos de música típica y mariachis.

Los panameños, que por tradición visitan y llevan regalos y serenatas a las madres en su día, celebran este año con modestia. En paralelo, el comercio y la economía que han sido golpeados por la pandemia no vieron el martes el auge de compras de otros años.

Panamá, a diferencia de otros países en la región, conmemora el día de las madres el 8 de diciembre en honor a la festividad católica de la Purísima Concepción de la Virgen María.

En la fecha también entra en vigor la extensión del horario del toque de queda nocturno en la provincia de Panamá ante un repunte de casos de coronavirus desde hace semanas, al tiempo que las autoridades fortalecieron los llamados a los panameños de quedarse en casa. A partir de este día también se aplicará la ley seca en la provincia de Panamá, que incluye además de la capital a la periferia este y la populosa localidad norte de San Miguelito, para intentar frenar las infecciones.

“Somos músicos profesionales y vivimos de la música nuestro mayor ingreso se basa en la música y desde hace ocho meses no generamos ninguna clase de ingresos”, dijo Acosta. Debido al toque de queda, las serenatas se dan durante el día, a diferencia de como es tradición hacerlo de noche y hasta entrada la madrugada.

“Este año hemos tenido un déficit de un 80% de las presentaciones realmente para nosotros es un golpe duro y para todos los músicos en general porque en diciembre no solamente tocan los mariachis toca la orquesta de salsa, las murgas, los típicos todo lo que es música en general han tenido muchas pérdidas”, dijo.

La economía panameña, fundamentada en el sector servicios y que había empezado a experimentar una baja luego de una década de crecimiento, ha sufrido un duro golpe en sus actividades económicas durante los últimos meses. Casi 300.000 contratos laborales fueron suspendidos al comienzo de la pandemia, cuando el país puso estrictas medidas de confinamiento. El sector empresarial afirma que a la fecha sólo el 35% de los contratos suspendidos se ha reactivado.

Con base en información oficial del Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Panamá, el país tendrá una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de 14.6% en 2020.

“Este año ha sido bien duro por el COVID. En años anteriores he invertido hasta 500 dólares y he logrado vender en mercancías 1.000 y hasta 2.000 dólares, pero este año solo invertí 60 dólares porque el movimiento no está bueno”, dijo a la AP Catalina Carvajal. que tiene colocada una mesa frente a un supermercado donde ofrece tarjetas, moños, flores y arreglos sencillos para el día de las madres.

“Todavía estoy aquí arreando (animando) la venta, porque no se ha podido vender todo para el día la madre”, agregó. “Esperemos y Dios quiera que para Navidad y Año Nuevo la cosa se arregle un poquito”. La mujer ofrece su mercancía en el populoso sector de San Miguelito, uno de los sectores con mayor contagio.

Las autoridades de Salud reportaron el martes 1.936 casos nuevos y un acumulado de 181.166. También registraron 29 nuevas defunciones que totalizan 3.241 decesos acumulados y una letalidad de 1.8 %.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

AFP