OMS: No hay evidencia de que nueva cepa sea más grave o afecte las vacunas

diciembre 21, 2020 - 2:20 pm

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este lunes que no hay ninguna evidencia de que la nueva cepa o variante del coronavirus, identificada como VUI-202012/01, en el Reino Unido cause una infección más grave o afecte a la eficacia de los test de diagnóstico y vacunas disponibles.

La información la ofreció en una conferencia de prensa en Ginebra, María Von Kerkhve, responsable técnica británica anticovid ante la Organización Mundial de la Salud, y aseguró «que no creen que esto tenga algún impacto en la vacuna».

En cambio, la experta confirmó que la nueva cepa se transmitiría más fácilmente, lo que explica que en el Reino Unido la tasa de reproducción del virus (cuantas personas son contaminadas por cada infectado) haya pasado de 1,1 a 1,5 coincidiendo con la propagación de esta variante.

Aclaró que la nueva variante del coronavirus identificado en el Reino Unido no es la misma que la que ha descubierto en Sedáfrica.

La confusión se originó en el hecho de que las dos cepas se identificaron casi simultáneamente.”Los virus mutan, es natural y hay que esperar esto”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día / EFE