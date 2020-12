OEA discutió situación migratoria venezolana: «La migración en Venezuela es más fuerte que en Siria»

diciembre 17, 2020 - 6:56 am

La Organización de Estados Americanos (OEA) debatió este miércoles sobre la crisis migratoria venezolana, cuyo dramatismo se vio exacerbado tras la tragedia de Güiria en la que murieron al menos 20 migrantes venezolanos en un naufragio al intentar llegar a Trinidad y Tobago.

La discusión se desarrolló con el respaldo de 18 países miembros del organismo internacional,mientras que naciones como Argentina, México, República Dominicana, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, y Bolivia, entre otras, se abstuvieron; Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, y Nicaragua -aliada al gobierno de Nicolás Maduro- se expresaron en contra del debate. En total, el número de abstenciones fue de 11, y hubo dos delegaciones ausentes.

“Los venezolanos están por todo el mundo desesperados buscando lo que no se les permite en su tierra. Esa es la única realidad, todo lo demás es ficción. Si alguien pretende aceptar que esto no es lo que está sucediendo con los venezolanos, es porque no está viendo lo obvio; lo quiere negar, o está jugando a la ideología… Lo que pasa es la consecuencia dramática de un régimen autoritario”, señaló durante su pronunciamiento el embajador uruguayo Washington Abdala.

Y agregó: «La migración venezolana es más fuerte que la de Siria, y en Siria hubo una guerra, un conflicto bélico, un conflicto armado, y acá lo que hay es otro tipo de conflicto interno que tiene una naturaleza tan absolutamente agresiva que lleva a esto que está sucediendo ahora».

Gustavo Tarre Briceño, representante especial de Venezuela ante la OEA, anunció que el presidente de la Asamblea Nacional , Juan Guaidó solicitará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “una investigación sobre el trato a los migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago”. Denunció, además, que la tragedia de los migrantes venezolanos es “responsabilidad de Nicolás Maduro”. Aquellos países que quieren voltear la mirada hacia otro lado, y no buscar las causas donde están, deberían reflexionar mucho», afirmó.

David Smolansky, Comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, reclamó este miércoles que “debe haber una investigación imparcial sobre la atrocidad que hubo en la frontera marítima de Venezuela y Trinidad y Tobago”. Además, repudió la decisión de la delegación nicaragüense, aunque aclaró: “No sorprende si el gobierno de Ortega ha expulsado a 500 mil nicaragüenses a Costa Rica”.

El sábado pasado, al menos 20 venezolanos murieron en un naufragio cuando viajaban hacia Trinidad y Tobago “a reencontrarse con sus familias” por Navidad, según información del ejecutivo nacional.

En la embarcación, calificada por las autoridades como “inadecuada”, iban 21 personas, pero hasta el momento no hay información sobre el vigésimo primer pasajero.

Las autoridades venezolanas se encuentran investigando lo ocurrido por delitos de tráfico y trata de personas, aunque la oposición dice que se trata de emigrantes.

La Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional también ha anunciado el inicio de una investigación “para determinar las responsabilidades”. Desde esta comisión parlamentaria se ha señalado, en varias oportunidades, que el gobierno de Trinidad y Tobago tiene una actitud “hostil” con los migrantes venezolanos que huyen de la crisis social, económica y política de su país.

Por ello, la Asamblea también instó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Americanos (OEA) a ejercer presión sobre Trinidad y Tobago “para que cumpla con los tratados internacionales en materia migratoria”.

El lunes, la Agencia de la Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) pidieron unir “esfuerzos urgentes” para evitar que más refugiados venezolanos desaparezcan en el mar después de lo ocurrido con los venezolanos que se dirigían a Trinidad y Tobago. El año pasado, tres embarcaciones fueron reportadas como desaparecidas entre Venezuela y las islas caribeñas de Trinidad y Curaçao, con la pérdida de al menos 80 vidas.

