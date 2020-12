Coquito envió nuevo mensaje, está recuperandose de la parálisis facial

diciembre 1, 2020 - 8:54 pm

El actor venezolano, Wilmer Machado, conocido como «Coquito», envió un nuevo mensaje de reflexión a sus seguidores luego de sufrir una parálisis facial leve.

“Estoy mejorando, háganle caso a su cuerpo. Yo sentí un dolor de cabeza que nunca me daba y no le paré, se me irritó el ojo y se me fue volteando el ojo y no le hice caso, el lunes, el martes se fue empeorando, y el martes cuando fui al médico me dijeron que era una parálisis facial por estrés”, dice Coquito en el video publicado en su cuenta en instagram donde agradece a sus seguidores sus comentarios por su salud.

“No se estresen, vamos a hacerle caso a nuestro cuerpo. Cuídense”, reitera el actor y recomienda alimentación balanceada, ejercicio y tranquilidad. “Vivan contentos, así vivirán muy bien. De la vida no vamos a salir vivos”

A consecuencia del estrés, el popular actor mostró a sus seguidores las consecuencias de no saber manejar las situaciones cotidianas e invitó a llevar la vida con calma.

