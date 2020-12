Niurka Marcos reveló que tuvo una experiencia lésbica con tragos encima

diciembre 26, 2020 - 8:05 pm

La controversial actriz Niurka Marcos soltó prenda de la experiencia lésbica que tuvo durante una noche de copas. En una entrevista confesó que el momento lo vivió mientras se encontraba disfrutando, y que más allá de que solo fue un beso, la sensación que sintió le gusto.

“Tuve una experiencia lésbica porque una amiga me chupó la boca, no llegamos a más porque la verdad yo ya estaba muy peda y pues así no, pero viví esa experiencia, me chupó la boca y dije yo: wow. No será que tenía yo la cachondería activada. No era actriz, me agarró de sorpresa”, reveló en una conversación con el periodista Edén Dorantes.

Tal y como la vedette comentó, la mujer que le “chupo la boca” no tiene nada que ver con el medio del entretenimiento y no dio más detalle sobre el tema, pues desconoce si a la otra chica le molestaría que diera por completo la información.

Cabe recordar, que aunque Niurka Marcos aseveró en entrevistas pasadas que no es lesbiana, tampoco considera la homosexualidad como un tabú. De hecho, luego que los reporteros le preguntaras si en algún momento tendría una relación sexual con otra mujer, la cubana no se negó y de ser así ella sería la parte dominante del romance.

