Nicolás Maduro: “Si la oposición gana el domingo me voy”

diciembre 1, 2020 - 6:09 pm

Aseguró que el pueblo se llevará la victoria en las próximas elecciones parlamentarias, y que se hará justicia con votos frente a la oposición venezolana.

Maduro lideró encuentro con los jóvenes rumbo a las Parlamentarias, en el teatro Junin. Hablar de Nueva Asamblea Nacional, es hablar de futuro y hablar de futuro es hablar de la Juventud, “ustedes llevarán las riendas país en el futuro”.

“Si la oposición gana el domingo me voy”, señaló al indicar que de 24 elecciones en el país, el oficialismo ha ganado 22, “el pueblo no me va a dejar solo. Va a salir todo a votar”.

“Qué pasaría si el 6 de diciembre perdemos las elecciones”, consultó el mandatario a los presentes en el encuentro. “Lo que queda es asumir el reto, y llamo al pueblo con los votos de la conciencia. Todo lo hemos defendido con votos”.

