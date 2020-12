Nicky Jam y Cydney Moreau tienen la boda en pausa por la pandemia

diciembre 2, 2020 - 3:22 pm

Nicky Jam y Cydney Moreau se comprometieron este año, sin embargo, ha sido un momento difícil para llegar al altar. ¿Cuándo se casará el cantante.

El reggaetonero reveló durante una entrevista con ‘People en español’ cuándo piensa casarse con su prometida. «Estamos felices, pero con la situación de la pandemia la palabra ‘boda’ está en pausa por ahora. Hay mucha gente de la familia de cada uno que tiene una edad delicada que no puede arriesgarse”, señaló el intérprete.

A diferencia de muchos otros que decidieron casarse durante la pandemia, el artista de 39 años dejó en claro que no tiene preocupación alguna de llegar al altar, pues para él eso no es lo que representa al amor en su totalidad.

“No hay prisa, el amor no es una boda. El amor es dos corazones que se aman. Lo tenemos en pausa, pero tan pronto la vida vuelva a la normalidad sacamos una fecha», aseguró el artista de origen puertorriqueño y dominicano.

El famoso también reveló si junto a su prometida planeaba formar una familia y tener hijos pronto, pues como él dijo, se considera un gran papá.

«Ahora mismo no sabemos si queremos más. Por ahora no puedo decirte que sí, lo que papá Dios diga», mencionó el artista, quien ya es padre de cuatro hijos, Alyssa, Yarimar, Joe Martin y Luciana, quienes son fruto de relaciones pasadas.

“Soy el mejor papá del mundo. El papá que más ama a sus hijos, el papá que trata de darle la vida a sus hijos que no pudo tener él, el papá que da todo por sus hijos», aseguró a la publicación.

Aunque el famoso puso en pausa su boda, en este año no ha parado de crear y de tener proyectos profesionales en puerta. «Es cuando más he trabajado, es cuando más productivo he sido haciendo mucho ejercicio, trabajando muchísimo en mi álbum. Lo terminé y ya voy a la mitad del segundo, el cual he trabajado durante la pandemia”, contó.

“Estoy trabajando en serie, en películas, en mi podcast. No he parado. Estoy trabajando duro y compartiendo mucho con mi familia. Me he disfrutado mucho eso», reveló.

Finalmente, el famoso confesó que pasará las fiestas decembrinas en Colombia rodeado de su familia y aseguró que se encuentra en una de las mejores etapas de su vida, tanto profesional como personal.

«Es la mejor etapa de mi vida, soy un artista que ya está establecido, tengo una marca respetada, la gente me quiere, mis hijos están grandes, están compartiendo conmigo y disfrutando este momento», reflexionó.

«Estoy haciendo música que todavía le agrada a la gente después de 25 años. Estoy feliz. Mi plan es tener una trayectoria bastante larga, que la gente pueda decir que Nicky Jam nunca la dejó caer», dijo sobre sus éxitos.

El cantante finalizó la entrevista con un mensaje para todos sus fans. «Los quiero mucho. Dios quiera que se mantengan a salvo, que se cuiden de esta enfermedad que está haciendo mucho daño», dijo la estrella. «Mis bendiciones y mis oraciones para todo el mundo”, concluyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NICKY JAM (@nickyjam)

