Neguito Borjas desmintió el rumor que se había muerto

diciembre 16, 2020 - 3:22 pm

El cantante y compositor, Neguito Borjas, desmintió cantando los falsos rumores que corrieron el pasado lunes 14-D en redes sociales sobre su supuesta muerte.

El compositor de la gaita del año 2020, bromeó con el rumor y hasta compuso un verso. Neguito con su genialidad le puso el toque a las falsas noticias sobre su muerte.

Lea también: Festival de la Gaita en honor a Daniel Alvarado, lo ganó Neguito Borjas con el tema «El Zulia y su humanidad», interpretada por Danelo Badell

«La noticia se corrió/ no se quien fue el embustero/ que inventaron y dijeron/ que Neguito se murió/ pero les digo en verdad/ que yo me sello y me visto/ con la sangre de mi CRISTO/ y el manto de la CHIQUINQUIRA», es parte del verso que escribió el artista cabimero.

Mira el video aquí:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Neguito Borjas (@neguitoborjas)

Para esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Ernestina Garcia

Noticia al Día