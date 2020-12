"Náufragos de Güiria no son los mismos migrantes de "Mis Recuerdos", aseguran familiares

diciembre 13, 2020 - 5:11 pm

Esta tarde, desde Trinidad y Tobago, un grupo de personas que aseguran ser familiares de los tripulantes del peñero «Mis Recuerdos», pidieron a los medios internacionales, aclarar que los náufragos de Güiria no iban en ese bote.

Desde Chaguarama los familiares de los pasajeros de la embarcación Mis Recuerdos aseguran que «los ahogados que encontraron en la ciudad Güiria no tienen relación alguna con los pasajeros de la embarcación Mis Recuerdos».

Comentan que la lista con los nombre de los pasajeros de la embarcación fueron hechas por ellos mismos y que no son sus familiares, pidieron que no publicaran la lista por respeto a las familias y que por su parte se dirigieron hasta las instalaciones de migración para saber sobre el paradero de sus familiares. Sin embargo, no consiguieron respuesta.

#13Dic #Diáspora @franciscoamarin: Hablan desde Trinidad y Tobago los familiares de los pasajeros de la embarcación "Mis Recuerdos". Este peñero que salió desde Venezuela a Trinidad no es el mismo de la tragedia de Güiria. En este caso, los pasajeros fueron capturados. pic.twitter.com/wNr4InYcqM — Reporte Ya (@ReporteYa) December 13, 2020

