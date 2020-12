«Nadie es eterno», la letra del Gallo de la Salsa que hoy es real y causa un profundo dolor (video)

diciembre 26, 2020 - 10:51 am

Nadie es eterno», una de las canciones de Tito Rojas, quien falleció este sábado 26 de diciembre de 2020.

«Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás, llorarás mientras te acostumbres a perder, después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver», dice parte de la letra que hoy causa un profundo dolor.



Jessica Rojas, hija del cantante, confirmó la noticia del deceso y reveló que su padre de 65 años murió de un ataque al corazón cuando se encontraba solo en el balcón de su residencia en Humacao, Puerto Rico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Núcleo Noticias (@nucleonoticias)

Noticia al Día