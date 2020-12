Nacho reveló el rostro de su hija sin consentimiento de Melany Mille

diciembre 11, 2020 - 12:30 pm

Sin consentimiento de la madre Melany Mille, pero en su cumpleaños, Nacho, publicó una fotografía en la que revela el rostro de hija Mya, junto a la agradece a Melany su presencia en su vida y le desea un feliz cumpleaños.

“Te dije que llegaría el momento en que la publicaría aunque te molestaras. Hoy celebro tu vida al máximo”, escribe Nacho en su cuenta en instagram. “Te agradezco por haber decidido acompañarme a través de una pantalla durante aquellos meses de tristeza y soledad que me pusieron al borde de un precipicio; fuiste tú quien me dio la mano y no me dejó caer aunque muchos te patearan injustamente por la espalda queriendo tumbarte a ti también. Gracias por ser fuerte por los dos”.

“Gracias por llegar para llenarme, no para drenar. Gracias por llegar para sumarme, no para restarme. Gracias por hacer que me acercara más a mi familia de sangre y por detenerme al intentar reemplazar sus posiciones por lobos disfrazados de corderos con máscaras de “amigos”.

El artista zuliano agradece a Mille por acercarle a su familia, a sus hijos y por exigirle respeto para sus madres “la palabra familia no es breve como lo inmediato sino extensa como nuestros orígenes”.

“Gracias por motivarme a seguir haciendo música justo cuando estaba decidido a renunciar.

Gracias por escudarte en el amor ante la guerra campal de los creadores y consumidores de dramas y fantasías basadas en suposiciones que intentaron enlodar la sinceridad de tu proceder y pusieron en tela de juicio tus valores”, escribió Nacho.

Entre otros agradecimientos Nacho concluye felicitándola: “Que Dios te bendiga mucho, Melany Mille. Feliz cumpleaños. No creo que haya mejor presente que puedas recibir este año que Mya”.

