Murió Jeremy Bulloch,el mandaloriano Boba Fett en 'La guerra de las galaxias'

diciembre 17, 2020 - 5:15 pm

El actor británico Jeremy Bulloch, conocido por su papel del mandaloriano Boba Fett en la primera trilogía de la saga ‘La guerra de las galaxias’ (1977-1983), falleció este jueves, según anunció en Instagram Daniel Logan, quien interpretó al mismo personaje en la cinta ‘La guerra de las galaxias: Episodio II – El ataque de los clones’ (2002).

El actor tenía 75 años.

Our heartfelt tribute to Jeremy Bulloch, the original actor to play #BobaFett on screen, who has passed away: https://t.co/9SNbflElpr 🔖 pic.twitter.com/bTlFrdUHHH