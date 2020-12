MLB abrió investigación a Omar Vizquel por violencia doméstica

diciembre 16, 2020 - 4:11 pm

La Major League Baseball (MLB) inició una investigación contra el venezolano Omar Vizquel, luego de que su aún esposa Blanca García lo denunciara públicamente por abuso doméstico.

De acuerdo con los periodistas Ken Rosenthal y Katie Strang, de The Athletic, las Grandes Ligas entrevistaron a la exesposa y familiares de el exgrandeliga para conocer la situación.

En sus declaraciones para el medio deportivo, García aseguró que el criollo abusó físicamente de ella en 2011 y 2016, la primera vez aún no se habían casado.

Asimismo, Blanca describió que tuvo una pelea verbal con Vizquel y luego abandonó la casa que compartía con él para posteriormente iniciar el proceso de divorcio.

En el reportaje de The Athletic destacan que Las Mayores también se encuentran investigando un incidente de 2019 que involucró a Vizquel y a un empleado cuando el venezolano dirigía a los Barones de Birmingham, filial doble A de los Medias Blancas.

En ese entonces Blanca y Omar se mudaron a Birmingham, Alabama, cuando el excampo corto fue nombrado timonel de los Barones para la temporada 2019, una relación que duró una temporada.

El inconveniente que tuvo con el empleado masculino del equipo provocó el despido de Vizquel un mes antes de que finalizara su contrato, de acuerdo con el testimonio de varias fuentes.

The Athletic contactó al trabajador de camerino que tuvo el incidente con Vizquel y este afirmó que no puede dar declaraciones al respecto.

A pesar de que aún no se encuentra en el equipo, el hombre no quiso dar declaraciones, al igual que los Medias Blancas.

