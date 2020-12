Observatorio AN: «Más del 80% de los venezolanos le dijo no al fraude»

diciembre 6, 2020 - 6:52 pm

El diputado Freddy Guevara, aseguró en rueda de prensa, que más del 80% de los venezolanos le dijo no al fraude.

Los actuales parlamentarios que conforman el «Observatorio de la Asamblea Nacional» se pronunciaron y ofrecieron detalles de la jornada que se realiza este domingo 6 de diciembre, en el que Venezuela elige a los nuevos diputados.

Guevara destacó que lo ocurrido este domingo, «no se pude tapar con un dedo» y son imágenes «devastadoras» para el gobierno, en referencia a los centros electores vacíos y las supuestas notas de voz enviadas en grupos de whatsapp por autoridades del PSUV instando al pueblo a votar, por no estar conforme con los resultados.

«Lamentablemente también vimos censura y algunos medios tratando de justificar lo injustificable…, vimos al dictador teniendo miedo y cambiando su centro de votación de un lado a un fuerte militar…», Guevara hizo referencia a que última hora el presidente Nicolás Maduro no votó en Catia como era lo esperado, si no que se trasladó a un centro militar para ejercer su derecho.

Afirmó que lo más resaltante de esta jornada electoral es que el pueblo rechazó los comicios y lo demostró con su abstención. «Más del 80% de los venezolanos le dijo no al fraude, una abstención firme de más del 80%».

Guevara indicó, que lo más importante es entender no solo la cifra, sino el contexto con el cual se compara, por lo que hizo alusión al proceso electoral del 2015, en el que los actuales representantes del Parlamento fueron electos con el más alto índice histórico para unas parlamentarias, con el 71% de la participación popular. El diputado agradeció el respaldo popular.

Por su parte, el vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa, resaltó que el pueblo venezolano siempre se manifiesta de manera contundente. «Cuando hemos tenido que salir a la calle a protestar, hemos llenado las calles de cada una de las ciudades y pueblos de Venezuela…, pero cuando nos intentan engañar, cuando nos intentar humillar, cuando nos intentan manipular, cuando hacen una elección que no es tal, sino que es una farsa, donde confiscan a los partidos políticos, donde niegan la posibilidad de que una persona pueda ejercer su derecho a elegir, el pueblo también responde y dice no a esta farsa electoral».

Aseguró que Venezuela ha sido «violada» en sus derechos humanos y al actual gobernante no le importa el «hambre», a su juicio este proceso arrebata la esperanza al pueblo venezolano que solo lucha y exige democracia.

