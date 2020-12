Mick Schumacher se proclamó campeón del Mundial de F2

diciembre 6, 2020 - 11:28 am

El alemán Mick Schumacher, hijo de Michael, ganó el título de Fórmula 2, antesala de la F1, este domingo 6 de diciembre en Baréin, antes de ascender a la categoría reina la próxima temporada de la mano de la escudería estadounidense Haas.

El piloto de 21 años terminó la última prueba de la temporada en el puesto 18, suficiente para proclamarse campeón con 14 puntos de ventaja sobre su último rival, el británico Callum Ilott, décimo en el circuito de Sakhir.

«Estoy un poco sobrepasado de momento, me va a llevar unos días… Estoy muy contento y agradecido», declaró el joven piloto una vez se bajó del monoplaza. «No importa el resultado de esta carrera, somos campeones y es de lo que la gente se acordará».

‘Schumi Jr’ termina con honores una semana clave en su carrera: su ascenso a la Fórmula 1 en 2021, esperado desde hace semanas, con un contrato «de varios años» en Haas (escudería motorizada por Ferrari, en cuya red de jóvenes pilotos está el alemán), se hizo oficial el miércoles.

The moment @SchumacherMick was confirmed as the 2020 Formula 2 champion 🏆



