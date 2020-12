Messi iguala a Pelé como máximo anotador para un mismo club

diciembre 19, 2020 - 12:36 pm

Con 643 tantos con la camiseta del FC Barcelona, que alcanzó este sábado al marcar una diana ante el Valencia en la 14ª jornada de la Liga española, Lionel Messi alcanzó el récord del mítico Pelé, que había conseguido esa misma cantidad con el mismo club, en su caso el Santos brasileño.

Después de ver cómo le detenía un penal Jaume Domenech (45+4), el argentino Messi pudo a continuación aprovechar un centro para marcar de cabeza e igualar la plusmarca de ‘O Rei’ (en el Santos entre 1958 y 1974), vigente desde hace casi medio siglo.

Fueron 46 años los que el brasileño Pelé reinó en soledad después de dejar su huella tras anotar 643 goles con la camiseta del Santos en 757 encuentros, números que realizó a lo largo de 18 años jugando para el Peixe (1956 a 1974).

Cabe destacar que las cifras goleadoras de ambas estrellas mundiales se contabilizan sólo en lo que fueron partidos oficiales y según los datos que compartieron las cuentas oficiales del club azulgrana, la web especializada Transfermarket y la Rec Sport Soccer Statistics Foundation (RSSSF), una de las organizaciones de recolección de estadísticas más reconocidas del ambiente.

