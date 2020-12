Messi envió botellas de cerveza a los porteros que recibieron sus 644 goles

diciembre 25, 2020 - 10:38 am

Para conmemorar sus 644 goles con la camiseta del Barcelona, Lionel Messi envió como regalo de navidad unas botellas de cerveza personalizadas a cada uno de los porteros que recibieron un gol suyo.

El pasado 22 de diciembre en la goleada 3-0 contra el Valladolid, Leo rompió el récord de 643 goles con un mismo club que ostentaba el mítico Pelé.

El brasileño jugó en el Santos durante 18 temporadas, entre 1956 y 1974, antes de irse al Cosmos de Nueva York.

La campaña se realizó en conjunto con Budweiser, que tiene como embajador al argentino, y le hizo llegar a cada uno de los 160 porteros la cantidad de cervezas correspondiente a los goles que Messi les anotó.

En el vidrio estaba puesta una etiqueta con la imagen del capitán azulgrana y el número correspondiente a la diana que Messi marcó.

Diego Alves, con 21 botellas; Gorka Iraizoz, con 18 botellas; e Iker Casillas con 17 botellas; son los más regalados por Messi.

Gianluigi Buffon fue uno de los primeros en recibir el obsequio de Messi con los números 514 y 515.

.@budfootball… thanks for the beers.🍻 I’ll take it as a compliment. 😉 We have great battles over the years! Congratulations on breaking the 644 record #Messi! it really is an unbelievable achievement. Cheers! #BeAKing #ad pic.twitter.com/Rvz2kSv23B