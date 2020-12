Médico-científico zuliano, Dr. Hernando Rodríguez: "Las vacunas del Covid19 es un multimillonario negocio"

diciembre 4, 2020 - 12:11 pm

El doctor Hernando Rodríguez celebra el Día del Médico desnudando «el multimillonario negocio de las vacunas anticoronavirus y reiterando su propuesta de curar el Covid 19 mediante un esquema de tratamiento que merece una mirada seria y coherente por parte de sus colegas y de los funcionarios vinculados a la muy golpeada área de la Salud.

Desde que la OMS declaró la pandemia, él anunció una posibilidad de tratamiento, de cura. que ha sido desdeñada por propios y extraños. La causa, según detalla, está en ese negocio multimillonario que se vislumbra a partir de la aplicación de una vacuna, asunto que ya los grandes laboratorios han dispuesto en lo que él califica como una vergüenza para la humanidad. Sus motivos científicos bien vale la pena leerlos con detenimiento. Total, este hombre ha dedicado su vida a la investigación y a la clínica.

«Hay conocimiento por parte de la Virología y Bacteriología ( si dudan, pueden buscarlos ) de qué hay Virus que penetran a una Bacteria( muy específica y por la cual tiene afinidad para entrar ) y ahí adentro se multiplican o sea que entra un virus y pueden salir decenas . No sirve cualquier bacteria . Lo que hemos descubierto es que el coronavirus utiliza a la Bacteria EIKENELLA CORRODENS para multiplicarse Y como los virus no tienen tratamiento o sustancias que los mate directamente dentro de los humanos , entonces es fácil acabar con ellos , » Matando» a la bacteria Eikenella corrodens con los antibióticos Claritromicina y Ciprofloxacina. Pero hay que estar seguro que es coronavirus . Hemos dicho desde hace meses esta información, desde febrero que le escribimos a la embajada de China, Japón y luego a otros países. Pero hay un problema grave: la gran mayoría de los casos detectados como coronavirus NO son coronavirus sino otros virus de gripe y no se dan cuenta, o no quieren determinarlo así…».

Unas 25 promociones de médicos internistas llevan su nombre, en la facultad de medicina de la Universidad del Zulia. También se le tiene como el precursor en esta entidad de los tratamientos de homeopatía, y de las milenarias técnicas de acupuntura y radiestesia que, por esas casualidades del destino, también están rubricadas por sus colegas chinos.

Un especialista en mitigar dolores criminales, su criterio científico merece ser leído, estudiado, discutido y aplicado, no sólo porque sea oriundo de Sabaneta (monsieur Chauvin también tendrá sus muertos llorados por causa de la pandemia), ni por sus más de cincuenta años de ejercicio profesional laborioso y responsable, sino porque, en estas circunstancias de vida contra la muerte, nunca como ahora hay que «parale bola al maestro Zaín», quien también ha probado un tratamiento eficaz contra el mal de Alzheimer y cuya ausencia en Maracaibo (nunca como ahora le extrañan tanto sus pacientes) obedece a los avatares de una crisis tan terrible como el coronavirus…Hernando Simón Rodríguez Nieve nació en una esquina de la cañada Morillo, en Maracaibo, justo en esa esquina que se avizora cuando el Metro llega o parte. Uno de doce hermanos en quienes los principios éticos de la familia sustentaron la necesidad de formarse como profesionales. Desde temprano, la medicina cautivó a quien también funge como maestro rector de una logia de magia blanca.

Una suerte de “Doctor House” que también milita en el campo de la medicina homeopática, ese método curativo de algunas enfermedades creado en 1796 por Samuel Hahnemann, que se fundamenta en “la aplicación de pequeñas cantidades de sustancias que, si se aplicaran en grandes proporciones a un individuo sano, producirían los mismos síntomas que se pretenden combatir”. Cátedra activa que vertemos con respeto y esperanza: «…He visto unos casos donde el paciente, creyendo que tiene el coronavirus, siente que se asfixia, que se muere, pero sin tener realmente el coronavirus, sino otro virus. He llegado a pensar que los motivadores o impulsadores del coronavirus, parece que además regaron por todas partes cuatro virus más que afectan las vías respiratorias, como: 1) influenza ; 2) parainfluenza; 3) paramoxiviridae measle y, 4 ) paramoxyviridae respiratorio..

.Desde Marzo comencé a ver estos virus en un 80 % y actualmente en un 90 %… Estoy seguro que es así, ya que cada virus tiene su bacteria mamá o nodriza para sus persistencias, y cada uno tiene su antibiótico específico (…)Y añade «Las noticias alarmantes han sido tan intensas que ni los médicos , con pocas excepciones, han notado que lo que han estado viendo son esos virus y no el coronavirus. Todos los casos que me han consultado, unos 50, se han solucionado rápidamente , en 2 a 4 días, con el antibiótico específico para cada uno. Pero ¿por qué estos casos también terminan curándose en su mayoría ( pero después de 10 días en general )? Porque las medidas generales de antigripales, antiinflamatorios, esteroides (como la Dexametasona) , gargarismos , inhalaciones, son buenas contra cualquier virus respiratorio y la han añadido la mayoría de los médicos.

La Azitromicina (está no afecta al coronavirus, pero si acaba con uno de los virus de la parainfluenza, matando a su bacteria nodriza, (la Haemophylus Parainfluenza) creyendo que están acabando con el coronavirus. La Hidroxicloroquina tiene un efecto positivo pero leve sobre la bacteria Haemophylus influenza y no sobre el virus Influenza. Todas esas sustancias que se han usado (Rendevisir, Avifavir, Hidroxi cloroquina , Ivermectina, etc) no matan virus directamente, sino levemente a sus bacterias Nodrizas. La hidroxicloroquina se usa para la artritis reumatoidea, y muchos pacientes de edad se aliviaron con esta. La ivermectina mata ciertos parásitos y por lo tanto mata al parásito de la Babesia microtica,,,».

«La vacuna es un negocio. Las vacunas de las gripes comunes no sirven porque ya la gente estará inmunizada; difícilmente se escape alguien de esa gripe que mucha gente la tiene y no se ha dado cuenta. Es muy tonto excepto en personas que tienen Sarcoidosis severa o alguna otra enfermedad pulmonar , pero esto es válido para los otros 5 virus que actualmente están atacando a la población (virus de influenza y otro más) Los virus de gripe mutan muy rápido y al cabo de un tiempo no sirven. Por que no sacaron una vacuna para el mismo virus coronavirus de las epidemias anteriores? Como el Sars… Si pretenden obligar a todo el mundo que se vacune, somos unos 7 mil millones de habitantes. Supongamos que la vendan en 10 dólares, eso sería igual a 70 mil millones de USD… Sospecho que tiraron a la calle los otros virus de la influenza, junto con el coronavirus, pero nadie reporta eso . De unos 60 casos que he visto solo hay 5 coronavirus y solo 2 , son fuertes , y los demás son influenza. La salud no solo es ciencia y buena voluntad de muchos médicos sino también un multimillonario negocio Hay vacunas que sí han sido muy útiles como las vacunas tradicionales contra la viruela , polio , difteria , tétano, etc. Pero las de gripe no se justifican si acaso en personas de edad con problemas de salud importante …».

-¿Por qué no ha recibido eco de sus propuestas?, preguntamos por correo al maestro médico, quien enseguida responde: «Envié esta información a varios periodistas del Nuevo Herald ( también al Miami Herald y ninguno me hizo caso ). Los periódicos importantes le siguen el juego a la conspiración mundial , a pesar de qué hay varios médicos que dicen qué hay mucha mentira sobre la epidemia. Yo estoy muy molesto por esto , de cómo están arruinando a miles de empresas y países con una gran mentira. Actualmente sólo habrá un 5 % de coronavirus y 95 % de los otros virus», enfatiza el científico zuliano.

Otro científico, pero en el área de las Ciencias de la Educación, Evaristo Méndez, emerge para avalar a su médico tratante: «El doctor Hernando Rodríguez ejerció como docente por cerca de 40 años en la Universidad del Zulia en el área de la medicina interna y decidió ejercerla, para muchos era preferible el ejercicio médico por los beneficios que aportaba la práctica privada, pero poco a poco se dio cuenta que esa no era su vocación, el de hacer dinero, sino el de servir a sus pacientes y aliviar el dolor humano. Se dio cuenta también que sin la investigación científica como base del diagnóstico clínico no iría para ninguna parte, excepto el de ser un médico socorrista y de corto alcance curativo. Y comenzó la búsqueda. Que hoy no ha terminado, porque siguen reapareciendo viejas enfermedades que se creía que estaban erradicadas y aparecen nuevas que como el covid-19 se convierten el pandemias. La investigación clínica es un poco diferente a la investigación médica de laboratorio, porque es una medicina en acción, que se hace sobre el dolor y las quejas del paciente que clama por su sanación. ..».

Esa «Medicina en Acción» permite al doctor Rodríguez recalcar sus datos esperanzadores: «Casi NO hay coronavirus. Pero hay cinco virus más que están propagándose y que molestan más que el Covid 19. Los que tengan afecciones pulmonares son afectados más fuertemente. Los antibióticos que abarcan a esos virus (realmente no atacan al virus sino a las bacterias nodrizas que le permiten a los virus reproducirse o que las bacterias se degeneran en Virus). Ambas teorías han sido mencionadas en la Microbiología y Virología. Los médicos que duden, busquen buenos libros sobre virología para que los verifiquen. Estos virus de influenza A, B. Para influenzas , Orthomyxoviridae y Paramoxyviridaes que afectan vías respiratorias.cada uno puede ser destruido matando a su Bacteria Madre. Estamos en una emergencia internacional, aunque no tan grave , como quieren hacerla ver ciertos intereses poderosos. Y por esta emergencia , el médico debe tener la obligación de experimentar con cosas lógicas como las que vengo diciendo desde febrero de este año. Cuando comenzaron a decir que usaran la Azitromicina, con La Cloroquina, se equivocaron pensando que ayudaban a combatir al Covid 19. La Azitromicina mata a la bacteria Haemophylus influenza y nada que ver con el Covid . Ya tengo unos cuantos casos estudiados y curados , más de 50 . Mientras los Médicos se guíen por un menú no podremos progresar No entiendo como en esta emergencia , no se atrevan a poner en práctica algo nuevo pero muy lógico . Repetimos hay muy poco Coronavirus…».

Sapiencia y clarividencia, mucho método y disciplina, según añade Evaristo Méndez: «Dada la complejidad de las enfermedades – porque no siempre se presenta sólo una enfermedad sino varias-. el doctor Rodríguez ha tenido que ampliar su formación tanto en la medicina convencional como alternativa. Como el paciente es integral el abordaje debe ser integral por lo consiguiente. El utiliza los exámenes de laboratorio, los métodos tradicionales y modernos de imágenes, puede utilizar los medicamentos convencionales y/o complementarlos con la medicina energética con base cuántica, o con la medicina china, puede también complementar con plantas, frutos o raíces bien reconocidas, y todo esto los va utilizando según cada caso. Mantiene en su consultorio una biblioteca actualizada de la medicina interna, el vademécum, una cesta de medicamentos, así como instrumentos y recursos posibles a utilizar para el diagnóstico preciso de la enfermedad. E inclusive lleva un maletín en su carro de los últimos libros en la materia de su especialidad y cuando tiene un tiempito en ese ir y venir del día a día, los repasa, los lee y toma notas. Y combina sus tratamientos tanto con la medicina convencional como la alternativa, según los casos, porque el objetivo final es logar la curación..».

El sabio maracucho prosigue con su cátedra: «La Indometacina le es útil para la chikungunya, que también hay bastante casos , inclusive en USA y la han confundido con Covid 19. La Azitromicina tampoco tiene que ver con este virus sino con una de las bacterias Influenza paraprophylus, que multiplica o permite multiplicar el Virus Paramoxiviridae., que también hay muchos casos. La Dexametasona o cualquier esteroide parecido, lo que hace es aliviar bastante los efectos antiinflamatorio de la sarcoidosis. Ya he dicho,varias veces, que el coronavirus a quien ataca más fuertemente es aquellos enfermos de sarcoidosis y los médicos saben que los esteroides alivian mucho los efectos antiinflamatorios de esta enfermedad. Los que han muerto por el Covid 19 son en su mayoría pacientes con sarcoidosis y de edad avanzada, la mayoría. Todo lo que han dicho me da la razón: el uso de esteroides, aspirinas ( antiinflamatorio y anticoagulante ), aunque en esta enfermedad grandes dosis de aspirinas puede exacerbarlas…Han dicho que han conseguido pacientes del Covid con ACV, con daños al corazón, en los riñones , etc…Claro, porque esta enfermedad se puede conseguir en esos órganos y otros más , además de los pulmones. La Hidroxicloroquina tampoco tiene que ver con con el Covid , sino que puede ayudar en los casos de enfisema pulmonar y en casos de derrame pleural (observaciones mías y que cualquier médico puede corroborar). También este medicamento pudo haber aliviado a muchos pacientes de cierta edad que tienen artritis y confundieron esta mejoría con la del efecto del virus. ..»

«Ya lo hemos mencionado, los únicos medicamentos que acaban con el virus rápidamente son los antibióticos Claritromicina y Ciprofloxacina (y ahora añado el Sulbactam con Ampicilina) por el mecanismo conocido como bacteriófago, o sea que el coronavirus sobrevive y se multiplica dentro de la bacteria Eikenella corrodens, o al revés, que está bacteria sea la mamá de ese virus. Ambas hipótesis han sido señaladas en la ciencia microbiológíca, en forma general para cualquier virus , pero no la han demostrado para este caso. Como dijo ese médico boliviano, apelando a su misión de buen médico, que no le importa que lo amenacen y le quiten el título , porque su misión es curar o aliviar por lo menos sin poner en riesgo al paciente. Y sobre todo en esta Pandemia donde casi todo el mundo se ha dado cuenta qué hay muchas cosas raras, muchas contradicciones , muchas mentiras y también verdades., aún entre los expertos Si esos expertos no se ponen de acuerdo como le van a criticar a ese médico boliviano de buen corazón que hasta las medicinas las estaba regalando , aunque como ya dije o explique , estaba curando otras enfermedades y NO el Coronavirus…».

Heredero de la gran tradición científica zuliana, la de Américo Negrettte o, también, la de sus colegas y amigos constantes, Orlando Castejón y Ernesto Bonilla, Rodríguez también es experto, tanto en la metodología de las ciencias sociales, como de la salud, al desarrollar en esta última área un seminario en el doctorado de odontología, viendo que la metodología es igual cambiando su aplicación según los problemas y objetos de estudio. Vuelve a su preocupación clave: «Solo por el hecho que se haya despertado muchas muchas controversias científicas y hechos sociológicos nos hace sospechar enormemente que hay varias mentiras detrás de esa pandemia. Si ves que supuestamente han muerto millón y medio de personas en todo el planeta, en casi 11 meses, ya denota que no es ninguna pandemia (hay casi 8 mil millones de personas) y tomando en cuenta que más de la mitad no fueron por el coronavirus como tal. Desde el principio, hubo protestas de médicos a quienes obligaban a poner como causa de muerte de casi todos los fallecidos, coronavirus Si recordamos que cada minuto se muere alguien del corazón, o sea unos 525 mil al año (sin poner los paros cardiacos súbitos). Otro dato más que demuestran la falsedad de las estadísticas: las otras gripes que solo en USA matan al año unos 40 mil y consultan al médico unos 15 millones (al año) , y se calculan que el doble de esta cifra no acuden al médico, ahora, cuántos casos hay en el mundo por los virus de gripe, muchos millones por encima del coronavirus, pero los médicos o los gobiernos ya no hablan o no ven las otras causas de gripes o sea que el coronavirus hizo el favor de acabar con las otras gripes y con otras enfermedades…»

Cierra el doctor zuliano su informe especial para Noticia al Día: «Si hicieran también pruebas para detectar los otros virus de gripe influenza A , B , C. y Parainfluenzas se darían cuenta que la mayoría de los casos NO son coronavirus. Crearon un proyecto mundial para varios motivos: 1) ver si asustaban a toda la humanidad con la idea del coronavirus; 2) arruinar a muchas empresas y países; 3) meter la idea de qué hay que vacunarse obligatoriamente ( negocio muy millonario y además que pueden meter en la vacuna unos genes que dicen que pueden infertilizar a muchos para reducir la población (la súper población es un tema que siempre ha asustado a estos poderes que están detrás y crearon la pandemia., pandemia que ha sido más propagandística que real). Para mi ha sido un plan muy organizado, modificando el coronavirus para matar más a los ancianos que principalmente tienen previamente problemas respiratorios, sobre todo la sarcoidosis, reflujo gástrico de muchos años que causa fibrosis pulmonar , fumadores crónicos (los ancianos en un gran porcentaje fueron o son todavía fumadores en Europa, USA, etc. ..»

«Estos poderes que iniciaron este proyecto maquiavélico tienen mucho poder en la prensa mundial y manejan la OMS, por lo que no le queda más remedio a las prensas de cada país plegarse a transmitir el miedo y permanencia del coronavirus. Si se dedicaran los médicos a pedir pruebas para los otros virus , se darían cuenta de que ya no hay coronavirus sino otras gripes. Para mí, soltaron el coronavirus y le dieron propaganda a éste, pero también soltaron a los otros virus de gripe; así tienen a todo el mundo asustado con el coronavirus y no se dan cuenta de la existencia de los otros. Varios médicos y ciertas instituciones han denunciado esto , a tal punto que se está programando una demanda judicial contra la Organización Mundial de la Salud y a otros entes. por este crimen universal que están cometiendo…».

Vale la pena estudiar sus propuestas.

Alexis Blanco