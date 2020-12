Max Verstappen consigue la última pole del año en Abu Dabi

diciembre 12, 2020 - 11:45 am

El holandés Max Verstappen (Red Bull) logró la pole position del Gran Premio de Abu Dabi, el último del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Yas Marina.

Verstappen logró su tercera pole en F1, la primera del año, al dominar este sábado la calificación, en la que cubrió los 5.554 metros de la pista de los Emiratos Árabes en un minuto, 35 segundos y 246 milésimas, 25 menos que el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes).

Joy for @Max33Verstappen and @redbullracing as they celebrate taking pole at Yas Marina 🎧 🕺



What a way to close out qualifying for the 2020 season!#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/LsQwfXgTjN