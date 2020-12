Mariano Israelit, amigo de Maradona, reveló detalles sobre su muerte

diciembre 4, 2020 - 11:34 am

El portal La Sopa informa que a solo días de su muerte, Diego Armando Maradona sigue dando de que hablar; su inesperada partida física ha motivado a sus allegados a develar algunos aspectos de su vida personal, como el caso de Mariano Israelit, quien aseguró que las últimas personas con las que compartió el futbolista, lograron alejarlo de su familia.

Israelit, quien es amigo de Maradona desde 1982; aseguró para el programa Suelta la sopa,que durante los últimos meses que pasó el astro del fútbol en Argentina, al parecer su círculo de amigos lo emborrachaba para que no pudiese contactar a sus hijas.

Esta declaración ha causado eco en las redes sociales, pues era de conocimiento público los problemas que poseía Maradona con las drogas y el alcohol.

Según Israelit, el astro del fútbol argentino le comentaba que horas antes de que sus hijas fuesen a visitarlo, las personas que lo custodiaban le proveían cervezas y otras bebidas alcohólicas con el fin de que este perdiera el conocimiento.

“Eso lo vi yo, no me lo contaron, por ahí Diego me decía, ‘che a las 6 vienen Dalma y Janina a visitarme’ y muchas veces faltando media hora para que vinieran las chicas le daban una cerveza. A un tipo que tenía una adicción al alcohol y sin decir nada, le apoyaban otra, a los 10 min se tomaba otra ya empezaba, ya no se le entendía lo que decía”, expresó Mariano.

Asimismo, Israelit continuó denunciando la negligencia de los cuidadores de Maradona, aseverando que a pesar de que tenían conocimiento de que el futbolista tenía un bypass gástrico, le administraban varios medicamentos para dormir, así como le alejaban de celulares y otros equipos electrónicos.

Le daban alguna pastilla de las que tenía que tomar, que tomaba todas las noches, un alplax o ribotril para poder dormir tranquilo, se acostaba, le apagaban el celular, y ellas no podían ver al padre”.

No obstante, el amigo del futbolista agradeció que Dalma y Gianina Maradona acudieran a la ayuda de su padre, pues luego de que estas se ocuparan de su tratamiento en los dos últimos meses, el argentino comenzó a mejorar.

Gracias a Dios aparecieron Dalma y Janina apuntaladas por Claudia, para sostenerlo en los últimos dos meses, fueron unas leonas ellas, me saco el sombrero con las tres, unos ovarios que no puso ninguno que estaba alrededor de él”.

Finalmente, Mariano Israelit expresó su malestar por las consecuencias que tuvieron las negligencias de los cuidadores de Maradona sobre la salud del astro, pues asegura que aún no puede entender cómo fueron capaces de descuidarlo de esa forma. “Tendrían miedo de algún negocio, que alguien pudiera hacerle sin que ellos participaran, pero la verdad que no lo puedo entender”

La misteriosa herencia

Cuando los conductores del programa comentaron que Diego Armando Maradona agotó toda su fortuna antes de fallecer, Israelit desmintió la información.

“Para mí que sí (tenía dinero), no voy a ventilar el importe. Sería bueno que una parte le toque a la familia también, a las hermanas”.

