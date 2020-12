Marc Márquez volvió a operarse de su lesión en el hombro

diciembre 3, 2020 - 8:16 pm

El piloto español Marc Márquez, seis veces campeón del mundo de MotoGP, se sometió este jueves 3 de diciembre a una nueva operación en su brazo derecho por la lesión que le impidió formar parte en el pasado mundial.

«Marc Márquez ha vuelto a pasar por el quirófano debido al estancamiento en la consolidación de su fractura que no ha mejorado con un tratamiento específico de ondas de choque», informó en un comunicado su equipo Repsol Honda.

El equipo precisó que el piloto catalán de 27 años sufre una «pseudoartrosis del húmero derecho» provocada por su caída en la primera carrera de la temporada, en el circuito de Jerez (sur de España) y por la que ya fue operado en tres ocasiones.

Marc Marquez has undergone a new operation on his right arm as a result of the slow healing of the humerus bone, which has not improved with specific shock wave treatment.



The surgical procedure lasted for eight hours and was uneventful.https://t.co/9vZCyDMWBR