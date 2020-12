Maduro: Es el pueblo quien elige el 6-D, no es Trump ni Duque (+Video)

diciembre 3, 2020 - 5:09 pm

El presidente Nicolás Maduro lideró, desde Caracas, el cierre de campaña de la coalición oficialista de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

Maduro informó que aunque estas no sean unas elecciones presidenciales, la oposición ha enfilado los ataques en su contra, tratando de convertir los comicios a la Asamblea Nacional en una suerte de plebiscito.

Ante lo cual manifestó que él acepta el reto. «Vamos a un plebiscito, si ustedes ganan yo me voy de la Presidencia, me voy, no puede ser tanta infamia, todos los días, a todas horas».

Dijo que «no es Donald Trump, no es Iván Duque, es el soberano el que elige en Venezuela. Este domingo 6D tenemos una elección muy importante».

«Vamos pueblo, yo soy un guerrero, y espero que salgan a votar y decidan el destino del país de estos próximos 5 años. El pueblo decide el destino, ustedes solo ustedes tienen el poder en sus manos», exhotó.

#EnVivo 📹 | Pdte. @NicolasMaduro lidera acto de cierre de campaña de los candidatos y candidatas del Gran Polo Patriótico. https://t.co/YYQRZn1aVg — Prensa Presidencial (@PresidencialVE) December 3, 2020

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

F. Reyes

Noticia al Día