Maduro negó dolarización del país y fortalecerá la empresa pública con la inversión extranjera

En rueda de prensa el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro enfatizó que en el país no existe una dolarización, porque la moneda nacional no es el dólar y explicó que espera fortalecer los trabajos de la empresa público con la inversión extranjera. «En Venezuela no hay una dolarización de la economía porque la moneda no es ni nunca va a ser el dólar, es el Bolívar y lo que hacemos es aplicar diferentes alternativas y mecanismos», indicó el mandatario, quien a su vez explicó que en el país lo que hay es una economía de mecanismo de guerra, una economía de resistencia y que ahora con la nueva asamblea trabajará en conjunto para «proteger los ingresos de los trabajadores venezolanos».

Aseguró que la economía se va a equilibrar cuando Venezuela logre romper totalmente el bloqueo y recuperar sus ingresos en divisa y así «todo vuelva a su cauce».

Maduro señaló que no descarta el mercado de los criptoactivos. «De todas maneras siempre estudiamos el funcionamiento de ese mundo, de las monedas, de las criptomonedas», destacó.

«Si en Venezuela existiera una economía integrada mixta socialista, otro gallo cataría», señaló el mandatario nacional.

Maduro aseguró que desde su gestión han logrado defender algunos aspectos económicos de la población, sin embargo, señaló: «hemos logrado defender, pero algunos están heridos como el salario que es una herida supurante, la vamos a curar, la vamos a sanar».





