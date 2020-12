Lupita Ferrer y Alicia Machado celebran hoy sus cumpleaños

diciembre 6, 2020 - 10:15 am

La actriz marabina, Yolanda Guadalupe Ferrer Fuenmayor, conocida en el mundo artístico como Lupita Ferrer nació el 6 de diciembre de 1946.

Inició su carrera como actriz al final de los años 1960 en su país, Venezuela. Incursionó exitosamente en el género dramático, al protagonizar la telenovela «Esmeralda», al lado del actor José Bardina para el canal de televisión Venevisión. Época dorada para su consagración y fama local e internacional, trabajos como: María Teresa, Mariana de la Noche, La Zulianita, Mi hermana Gemela la consagraron como damita joven de la televisión.

A partir de la década de los ochenta se popularizó en papeles de carácter en producciones dramáticas como Cristal, Rosalinda y Soledad. Tuvo un breve matrimonio con el director estadounidense Hall Bartlett, quien la dirigió en la cinta The Children of Sánchez (1978) junto a Anthony Quinn, Dolores del Río, Katy Jurado y Lucía Méndez.

Participó en «Ugly Betty», la versión estadounidense de la telenovela colombiana «Yo soy Betty la fea». Se ha desempeñado también en el teatro, donde ha interpretado obras de Emilio Carballido.

En 2007 grabó la telenovela «Pecados ajenos» para la cadena televisiva Telemundo donde compartió elenco con Mauricio Islas, Lorena Rojas, Sonya Smith y Catherine Siachoque.

En 2012 participa en la telenovela Rosa Diamante para la cadena Telemundo, donde comparte elenco con Mauricio Ochmann.

En el 2012 hizo una entrevista en el programa Confesiones de novela en la cual confesó que había abortado por no perder sus trabajos como actriz y que no se veía como madre.

Mientras que Alicia Machado, actriz y ex-Miss Universo, nació un día como hoy en 1976.

ganadora del Miss Venezuela 1995 representado al Estado Yaracuy, luego obtuvo el título de Reina Mundial del Café en 1996 y posteriormente se coronó como la Miss Universo 1996, siendo la cuarta venezolana en obtener el título de reina universal Actualmente reside en México.

Poco después de haber obtenido el título de Reina Mundial del Café 1996, en San Salvador (El Salvador), se fue a los Estados Unidos para representar a su país (Venezuela) en el Miss Universo, y a pesar de no ser la favorita, Machado en contra de todos los pronósticos ganó en la noche del viernes 17 de mayo de 1996, el Miss Universo 1996, entre 79 aspirantes, evento celebrado en el Aladdin Theatre for the Performing Arts de Las Vegas. Además, su compatriota Jacqueline Aguilera, también ganó la corona deMiss Mundo de 1995, marcando la segunda vez que Venezuela gana los dos títulos del mundo de concursos de bellezas simultáneamente. El reinado de Machado fue polémico por un escándalo, provocado por el multimillonario Donald Trump, y que tenía que ver con su notable aumento de peso poco después de su triunfo aumentando así 18 kilos (40 libras), y luego que este la obligara en enero de 1997 a hacer ejercicios frente a cientos de fotógrafos, camárografos, y reporteros en Nueva York (EE.UU.). Incidente que la llevó directo a la fama, y siendo hasta ahora la Miss Universo más publicitada.

Alicia Machado ha aparecido en varias telenovelas siendo la primera de ellas Samantha (1998), cuya actuación le valió los premios ACE (Asociación de críticos de Nueva York) y Media en España, como mejor actriz revelación del año 1998. Además lanzó su primer disco como solista denominado Alicia Machado en mayo de 2004.

En el año 2005, Alicia compitió en el reality show de la cadena de televisión española Antena 3 titulado La granja de los famosos (en su segunda edición), algunos opinan que fue invitada al programa para dar un aumento a los ratings de audiencia. Es la primera Miss Universo de la historia que realizó una sesión fotográfica apareciendo en la portada y posando desnuda para la revista Playboy, primero en la edición mexicana en febrero de 2006 y posteriormente retomadas por la edición estadounidense en octubre de 2007, dichas fotos se las dedicó al mismo Donald Trump. Una de sus películas se titula I love Miami, donde comparte créditos con Ofelia Medina.

El 19 de febrero de 2006, Machado debutó en el reality show mexicano Cantando por un sueño, donde el ganador tenía la oportunidad realizar un sueño realidad. A comienzos del 2007, formó parte del jurado de la primera temporada del reality show producido por Univisión Nuestra Belleza Latina junto al presidente del Miss Venezuela Osmel Sousa.

El 25 de junio de 2008, Machado se convirtió en madre de una niña llamada Dinora, en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

En 2009, regresa a las telenovelas en la producción para Televisa llamada Hasta que el dinero nos separe que se estrenó el 29 de junio y el 17 de noviembre estrenó la obra«Un amante a la medida» estelarizada y producida por William Levy en México.

El 22 de enero de 2010, se develaron sus huellas en el Paseo de las Luminarias de la Galería Plaza de las Estrellas en la Ciudad de México. En julio de ese mismo año, nuevamente modeló desnuda para la revista Playboy México.

El 23 de noviembre de 2010, Machado escribió en su cuenta de Twitter: «Esta noche quiero pedirles que me acompañen en una oración, por la paz que estos ataques entre las Chinas no empeoren nuestra situación«, refiriéndose al conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur debido al Bombardeo de Yeonpyeong. Luego de las fuertes críticas y burlas, decidió cerrar su cuenta.

El 18 de noviembre de 2012, Alicia ganó el 3.er lugar en la 3 ª temporada de Mira Quien Baila de Univision.

