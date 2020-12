Lo que realmente dijo Carolina Herrera sobre el pelo y estilo de las mujeres mayores de 40

diciembre 3, 2020 - 5:00 pm

Las supuestas palabras de la diseñadora venezolana Carolina Herrera han levantado cualquier cantidad de reacciones y críticas.

Carolina Herrera es toda una autoridad en materia de estilo, y en los últimos días se han viralizado algunos de sus supuestos consejos generando todo tipo de controversia.

Internet se ha inundado de citas y memes en los que la venezolana supuestamente indica que las mujeres no deben usar el pelo largo después de los 40.

También, CH habría señalado que tampoco deberían usar bikinis y minifaldas a partir de esa edad.

¿Realmente hizo estas declaraciones?

Hay que destacar esto se desprende de una entrevista que dio Herrera a The Daily Mail en 2018, y no fue tan textual como se ha creído…

«A cierta edad, creo que la mayoría de las mujeres se adaptan al cabello más corto. No creo que el pelo largo hasta aquí (señalando sus hombros) se vea bien». Continuó «Últimamente admiro a las mujeres de cabello plateado o blanco, mujeres que han dejado crecer el color. Me fascina. Me encantaría hacerlo, pero no me gusta la idea de la etapa intermedia».

Sobre los bikinis y minifaldas, en realidad habló de su experiencia personal y no especificó una edad para las mujeres en general.

«Una minifalda es para chicas jóvenes. En cuanto a los bikinis, los dejé cuando tenía entre 40 y 50 años. Y no uso jeans. No tengo la edad adecuada para ellos. Los jeans también son para los jóvenes».

En esa misma conversación, dio una valiosa lección sobre la manera de envejecer y el estilo: «No hay nada de malo en envejecer. Lo que está mal es si intentas detenerlo. Cuando llegas a cierta edad, debes tener cuidado con lo que te queda bien. Debes desarrollar tu propio sentido del estilo».

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

E on Line