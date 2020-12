Lewis Hamilton regresa en Abu Dabi en el último Gran Premio de la temporada de F1

diciembre 10, 2020 - 2:52 pm

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) participará en el Gran Premio de Abu Dabi de F1, de viernes a domingo, después de haber dado negativo en el test COVID-19 «en varias ocasiones», anunció la Federación Internacional del Automóvil (FIA) este jueves.

Hamilton, que dio positivo por primera vez el 30 de noviembre, pasó una cuarentena de diez días en Baréin y llegó el jueves a Abu Dabi, indicó la FIA en un comunicado.

El inglés, de 35 años de edad, que había igualado el récord histórico de siete títulos del alemán Michael Schumacher en Turquía, elevó a 98 y a 95 sus otras dos grandes plusmarcas en F1 -las de ‘poles’ y triunfos, respectivamente- en la primera de las dos carreras disputadas en Baréin.

BREAKING: Lewis Hamilton will race in Abu Dhabi after returning a number of negative COVID-19 tests and completing a 10-day quarantine in Bahrain#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/3FnPezH2Hu