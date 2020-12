Leones dejó en el terreno a Tiburones con hit de José García

diciembre 3, 2020 - 10:16 am

José García tenía todo el escenario para ser el héroe de Leones del Caracas y no desaprovechó la ocasión. En el undécimo inning, con tres hombres en bases, entró al plato y terminó con una igualdad en el Estadio Universitario. Dio un sencillo al jardín derecho que remolcó a Jhonny Pereda y así los melenudos dejaron tendidos en el terreno a Tiburones de La Guaira.

Los primeros cinco innings del compromiso resultaron en un duelo de pitcheo. Los abridores Víctor Díaz y Carlos Quevedo lograron superar el quinto episodio. Díaz, de los escualos, dominó al Caracas en 5.2 tramos, pues solo aceptó una carrera y cuatro imparables. Mientras que Quevedo sufrió dos carreras en 5.0 actos.

Leones se fue arriba en el segundo inning luego de un doble de Jesús Solórzano que impulsó a Pereda. Sin embargo, La Guaira anotó dos rayitas con un sencillo de Junior Sosa en el quinto. Todo parecía indicar que Tiburones se dirigía al triunfo, pero Leones armó una emboscada en el octavo: se fue arriba gracias a imparables de Pereda y Ericson Leonora.

La pulseada entre ambos equipos no perdió intensidad. Cuando Yoimer Camacho estaba a un out de asegurar el triunfo caraquista, Diego Infante dio un incogible que impulsó a Carlos Herrera y las cosas se volvieron a emparejar. El extrainning y la regla panamericana fueron forzados. No obstante, gracias a José García, el duelo se terminó en once innings.

“Primera vez que me toca dirigir con la Regla Panamericana y en esos dos innings (con un corredor en segunda), traté de ver qué íbamos a hacer a la defensiva y fajarnos con bateadores como (Daniel) Mayora”, destacó el manager Víctor Gárate.

En esas dos entradas extras el pitcheo del Caracas hizo cinco outs en el cuadro y el único elevado fue de Carlos Herrera para cerrar el décimo.

Ganó por segunda noche sucesiva Loiger Padrón (2-0), quien solo ha tenido dos juegos en la temporada. Perdió Gustavo Armas (0-2).

El Caracas sigue en la cima de la División Central con récord de 4-1. Todo lo contrario, ocurre con Tiburones de La Guaira que cayó a 1-4.

Para esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

LVBP.com