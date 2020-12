LeBron, Osaka y Mahome entre los «Deportistas del Año» de Sports Illustrated

diciembre 6, 2020 - 9:16 pm

El campeón de la NBA LeBron James, el ganador del Super Bowl Patrick Mahomes y la tenista japonesa Naomi Osaka estuvieron entre los cinco atletas honrados este domingo 6 de diciembre por la revista Sports Illustrated por su activismo fuera del campo.

El «Deportista del Año» anual de Sports Illustrated fue The Activist Athlete y rindió homenaje a las actividades fuera del campo de LeBron, Osaka, Mahomes y su compañero de equipo de la NFL Laurent Duvernay-Tardif, así como la campeona de la WNBA femenina Breanna Stewart.

La revista citó a «cinco hombres y mujeres que en 2020 fueron campeones en todos los sentidos de la palabra: campeones en el campo, campeones para los demás».

LeBron llevó a Los Ángeles Lakers al título de la NBA, capturando el cuarto de su carrera, y se convirtió en el primer ganador en tres ocasiones del premio de deportista Sports Illustrated después de 2012 y 2016, igualado los dos premios de deportista otorgados al golfista Tiger Woods en 1996 y 2000.

«Con sus esfuerzos por la justicia racial, la reforma educativa y el empoderamiento de la comunidad negra, así como su campaña por el derecho al voto y su variado trabajo caritativo, no hay duda de que establece el estándar para el atleta moderno con conciencia social», dijo la revista sobre LeBron, quien recibió también el premio Muhammad Ali Legacy Award por su dedicación profesional al servicio público.

Presenting the #Sportsperson of the Year: The Activist Athlete.



Congratulations to five who inspired in 2020: @KingJames, @breannastewart, @PatrickMahomes, @naomiosaka and @LaurentDTardif https://t.co/uLEiwWyaDO pic.twitter.com/6i6DSqw0wN