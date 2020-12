LeBron James, elegido Atleta del Año por la revista Time

diciembre 10, 2020 - 6:14 pm

El astro LeBron James, quien ganó el título de la NBA este año con Los Ángeles Lakers y formó una coalición para luchar contra la supresión de votantes, fue nombrado este jueves 10 de diciembre como Atleta del Año por la revista Time.

La decisión de Time llega días después de que LeBron fuera nombrado ‘Deportista del Año’ por la revista Sport Illustrated, una lista que también incluía a atletas activistas después de que en 2020 el movimiento Black Lives Matter (la vida de las personas negras importan) se extendiera por el deporte junto con el resto de la sociedad estadounidense.

Time elogió ‘More than a Vote’ (más que un voto), una organización sin fines de lucro de LeBron, cuyo objetivo no es respaldar a candidatos, sino alentar a los ciudadanos afroamericanos y otras personas a ejercer su derecho al voto.

La revista señaló que el grupo promovió el uso de estadios deportivos como lugares de votación, ofreciendo espacios más grandes que permitirían el distanciamiento social durante la pandemia de coronavirus, y ayudó a reclutar a más de 40.000 trabajadores electorales en todo el país.

«En cada paso, LeBron apoyó el trabajo reclutando a otros atletas para la causa, promocionando ‘More Than a Vote’ entre sus más de 48 millones de seguidores en Twitter y convirtiéndose en una via publicitaria vistiendo una camiseta de ‘Vote or Die!’ (‘votar o morir’)», escribió la revista.

«Fue el ejemplo de más alto perfil del aumento del activismo que se extendió por el mundo del deporte en 2020. Recordando la famosa renuencia del ícono de la NBA Michael Jordan a hablar sobre política y asuntos sociales».

Time añadió que LeBron había «establecido un nuevo paradigma, en el que la influencia comercial existe junto con los principios políticos».

«Sigue siendo uno de los mejores publicistas del mundo, respaldando a Nike, AT&T, Walmart y otras marcas importantes. Y ha echado a perder la noción anticuada de que el compromiso político y social es una especie de distracción para los atletas», agregó la publicación.

La revista señaló que en el camino hacia su cuarto título de la NBA, LeBron lideró la liga en asistencias por primera vez en su carrera, y su éxito simultáneo dentro y fuera de la cancha muestra que los atletas «ahora pueden traer toda su humanidad a sus juegos».

AFP