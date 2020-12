Ladrones de bicicletas andan «con el moño suelto» en Maracaibo

diciembre 8, 2020 - 3:31 pm

Desde que comenzó la escasez de la gasolina en el país y se implementó la cuarentena por la pandemia, la bicicleta volvió a ser el medio de transporte necesario para los marabinos, por lo que la compra y adquisición de este vehículo de pedales se incrementó,pero también se incrementaron los robos y de manera descarada. Si usted es dueño de un bicicleta, tenga mucho cuidado en los sitios y lugares que recorre, pues puede ser víctima de robo. Al guardarla en su hogar, tome las medidas necesarias porque aunque usted no lo crea podría levantarse y no conseguirla en el garaje o cuarto donde la dejó.

Alejandra Martínez, habitante de San Francisco manifestó a Noticia al Día que se desplazaba por la avenida Sierra Maestra cuando dos hombres desconocidos que se bajaron de un vehículo la amenazaron con un arma de fuego, la obligaron a bajar de su bicicleta y se la llevaron de manera descarada. «Creí que me iban a matar, pero ellos solo querían la bicicleta», dijo.

Miguel Muñoz, también fue víctima de robo, contó que vive en un edificio y acostumbraba a dejar su bicicleta amarrada y asegurada en la parte de abajo de las residencias y buen día bajó y no la encontró. Habían roto el candado y la cadena y se la llevaron. «Lo peor es que nadie supo decirme qué pasó, porque nadie vio ni escuchó nada, ni .os vigilantes del lugar».

Nayibi Boscán se desplazaba recientemente por los alrededores del Centro Comercial Galerías Moll cuando de repente dos hombres, salieron de la nada, la tumbaron y la despojaron de su bicicleta y cartera. «Al caer me raspé las rodillas y me di un fuerte golpe que me dejó sin aliento un buen rato. Vi con impotencia como los desconocidos se llevaban mi bicileta», contó.

Ernestina García

Noticia al Día