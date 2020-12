La OMS convocará a una reunión de sus miembros para responder ante la nueva variante del coronavirus

diciembre 22, 2020 - 5:59 am

La Organización Mundial de la Salud (OMS) convocará una reunión de sus Estados miembros para analizar las estrategias que permitan contrarrestar y reducir la transmisión de la nueva cepa de coronavirus detectada en el Reino Unido, informó este martes el jefe europeo del organismo, Hans Kluge.

«Limitar los viajes para contener la propagación es prudente hasta que tengamos mejor información. Las cadenas de suministro de bienes esenciales y los viajes esenciales deben seguir estando accesibles», señaló Kluge en Twitter. Sin embargo, no brindó más detalles sobre una fecha tentativa para el encuentro.

Kluge dijo que desde la oficina europea demuestran su compromiso y solidaridad frente a los nuevo desafíos una vez más. «Nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo», finalizó.

Welcome 🇬🇧 action to share data & intensify investigations.



Reaffirming our commitment to #solidarity in the face of new #COVID19 challenges yet again.



No one is safe until everyone is safe



3/3