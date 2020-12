La novia del hombre de Nashville advirtió que estaba construyendo bombas

diciembre 30, 2020 - 8:22 am

Más de un año antes de que detonase una bomba en el centro de Nashville en Navidad, los agentes visitaron la casa de Anthony Warner después de que su novia le dijera a la policía que estaba construyendo bombas en un remolque de caravana en su residencia, según documentos obtenidos. por The Associated Press. Pero no pudieron hacer contacto con él ni ver el interior de su RV.

Los oficiales fueron llamados a la casa de Pamela Perry en Nashville el 21 de agosto de 2019 después de recibir un informe de su abogado de que estaba haciendo amenazas de suicidio mientras estaba sentada en su porche con armas de fuego, dijo el martes el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville en un comunicado enviado por correo electrónico. Un informe policial dijo que Raymond Throckmorton, el abogado, dijo a los oficiales ese día que también representaba a Warner.

Cuando los agentes llegaron a la casa de Perry, la policía dijo que tenía dos pistolas descargadas junto a ella en el porche. Ella les dijo que esas armas pertenecían a «Tony Warner», dijo la policía, y que ya no las quería en la casa. Perry, que entonces tenía 62 años, fue trasladado para una evaluación psicológica después de hablar por teléfono con profesionales de la salud mental.

Throckmorton le dijo a The Tennessean que Perry temía por su seguridad y pensaba que Warner podría dañarla. El abogado también estuvo en la escena ese día y les dijo a los oficiales que Warner “habla con frecuencia sobre el ejército y la fabricación de bombas”, dice el informe policial. Warner «sabe lo que está haciendo y es capaz de fabricar una bomba», dijo Throckmorton a los oficiales que respondieron.

Luego, la policía fue a la casa de Warner, ubicada a unas 1,5 millas (2,4 kilómetros) de la casa de Perry, pero él no respondió a la puerta cuando llamaron varias veces. Vieron la casa rodante en el patio trasero, según el informe, pero el patio estaba vallado y los oficiales no podían ver el interior del vehículo.

El informe dijo que también había «varias cámaras de seguridad y cables conectados a un letrero de alarma en la puerta principal» de la casa. Luego, los oficiales notificaron a los supervisores y detectives.

«No vieron evidencia de un crimen y no tenían autoridad para ingresar a su casa o propiedad cercada», dijo el comunicado de la policía.

Después de que los agentes visitaron la casa de Warner en agosto pasado, la unidad de dispositivos peligrosos del departamento de policía recibió una copia del informe policial. Durante la semana del 26 de agosto de 2019, contactaron a Throckmorton. La policía dijo que los oficiales recordaron a Throckmorton diciendo que a Warner «no le importaba la policía» y que no permitiría que Warner «permitiera una inspección visual de la casa rodante».

Throckmorton niega que le dijo a la policía que no podían registrar el vehículo. «No tengo ningún recuerdo de eso», le dijo a The Tennessean. “Ya no lo representé. No era un cliente activo. No soy un abogado de defensa criminal «.

Throckmorton le dijo al periódico que representó a Warner en un caso civil hace varios años, y que Warner ya no era su cliente en agosto de 2019. «Alguien, en algún lugar dejó caer la pelota», dijo.

Un día después de que los oficiales visitaron la casa de Warner, el informe policial y la información de identificación sobre Warner fueron enviados al FBI para verificar sus bases de datos y determinar si Warner tenía conexiones militares previas, dijo la policía.

Más tarde ese mismo día, el departamento de policía dijo que «el FBI informó que revisaron sus existencias y no encontraron ningún registro de Warner». El portavoz del FBI, Darrell DeBusk, dijo a The Tennessean que la agencia había realizado una verificación estándar de registros de agencia a agencia.

Seis días después, «el FBI informó que los controles del Departamento de Defensa sobre Warner fueron todos negativos», dijo el departamento de policía.

Ninguna otra información sobre Warner llegó al departamento ni a la atención del FBI después de agosto de 2019, dijo la policía. “En ningún momento se detectó evidencia de un delito y no se tomaron medidas adicionales”, dice el comunicado. «La ATF tampoco tenía información sobre él».

El único arresto de Warner fue por un cargo relacionado con la marihuana en 1978.

El bombardeo ocurrió la mañana de Navidad, mucho antes de que las calles del centro estuvieran llenas de actividad. La policía estaba respondiendo a un informe de disparos el viernes cuando se encontraron con la RV haciendo sonar una advertencia grabada de que una bomba detonaría en 15 minutos. Luego, por razones que quizás nunca se conozcan, el audio cambió a una grabación del éxito de 1964 de Petula Clark, “Downtown”, poco antes de la explosión. Decenas de edificios resultaron dañados y varias personas resultaron heridas.

Los investigadores no han descubierto el motivo del atentado del día de Navidad ni se reveló por qué Warner había seleccionado la ubicación en particular, que dañó un edificio de AT&T y ha seguido causando estragos en las comunicaciones de teléfonos celulares, policías y hospitales en varios estados del sur mientras la compañía trabajaba para servicio de restauración.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

AP