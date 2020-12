La NBA suspende partido entre Rockets y Thunder por coronavirus

diciembre 23, 2020 - 7:42 pm

Menos de 24 horas después de la inauguración de la nueva temporada, la NBA anunció la suspensión del juego de este miércoles 23 de diciembre entre los Houston Rockets y los Oklahoma City Thunder como medida de prevención por posibles contagios de coronavirus en los Rockets.

El partido, el primero suspendido de la nueva campaña, «se ha pospuesto de acuerdo con los protocolos de salud y seguridad de la liga», dijo la NBA en un comunicado en el que también anuncia que la estrella de los Rockets, James Harden, cometió una infracción de esos protocolos.

La medida, informada poco más de dos horas antes del inicio del juego, refleja los desafíos que enfrentará la NBA durante esta campaña en la que, por primera vez desde la irrupción de la pandemia, la competición se desarrollará en las canchas de los equipos.

Tonight’s game between the Oklahoma City Thunder and the Houston Rockets at Toyota Center has been postponed in accordance with the league’s Health and Safety Protocols. pic.twitter.com/Qn0hXlxCZr