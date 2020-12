Kimberly Reyes presumió su esbelta figura en un diminuto bikini azul

diciembre 2, 2020 - 7:41 am

La actriz Kimberly Reyes, recordada por su protagónico en la exitosa producción de Nuestra Tele, “Diomedes, el Cacique de La Junta”, dejó suspirando a todos sus admiradores luego de presumir de su increíble figura en pequeño traje de baño.

A través de su cuenta de Instagram, la barranquillera compartió un video en el que se mostró aparentemente desde un baño o una habitación luciendo un bikini de color azul y blanco con el que dejó al descubierto sus sorprendentes curvas y atributos.

En la grabación se puede ver a la actriz presumir con atractivos movimientos de su envidiable cuerpo, mostrándose primero de espalda, posteriormente de perfil y finalmente de frente, enseñando con orgullo su tonificado abdomen.

“Sun-day (domingo)”, escribió revelando lo bien que la pasó y disfrutó de su fin de semana.

Con pocas horas de haber compartido la publicación logró más de 600 mil reproducciones y cientos de comentarios donde la llenaron de halagos por esa gran figura con la que dejó boquiabiertos a muchos.

“Eres muy perfecta”, “brutalmente espectacular”, “bomba”, “hermosa”, “sueña de toda belleza”, “Dios mío”, “ufff me dio”, “divina”, “bellísima”, “el cuerpo de la vida”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores.

Cabe recordar que no es la primera vez que Kimberly se lleva todos los elogios de sus fanáticos por su espectacular figura, pues cada ocasión que puede no duda un segundo en presumir de su cuerpo y cada vez que lo hace siempre se roba los mejores comentarios en los que sus fanáticos no paran de resaltar su belleza.

Canalrcn