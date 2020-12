Justicia suiza anuló suspensión del nadador chino Sun Yang

diciembre 24, 2020 - 8:59 am

El triple campeón olímpico chino de natación Sun Yang obtuvo este jueves 24 de diciembre una importante victoria a siete meses de los Juegos Olímpicos de Tokio, al lograr que la justicia suiza anulara su suspensión de ocho años por violación del reglamento antidopaje.

Pero esto no significa que el deportista, primer campeón olímpico chino de natación, haya ganado. El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), «corte suprema del deporte» con sede en Lausana, en Suiza, debe reconsiderar el caso con una composición distinta, dictaminó el Tribunal Federal suizo.

En febrero, el TAS suspendió por ocho años a Sun Yang por la destrucción a martillazos de una muestra durante un control antidopaje sorpresa en septiembre de 2018.

La justicia civil suiza dio la razón a Sun Yang, que había denunciado la parcialidad de un juez. La defensa del nadador chino puso de relieve, en particular, los tuits racistas contra China del presidente del panel de jueces, el italiano Franco Frattini.

Esa suspensión de ocho años era una de las decisiones más espectaculares del TAS debido a la severidad y al renombre del nadador, que es una gran estrella en su país. Su apelación ante la justicia civil suiza era su último recurso.

«La decisión del Tribunal Federal suizo se basa en una impugnación que afecta al presidente del grupo de expertos del TAS y no incluye ningún comentario sobre el fondo del asunto», matizó en un comunicado este jueves la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

La AMA esta «dispuesta a volver a presentar su caso ante un grupo de expertos del TAS diferente a su debido tiempo», agregó el comunicado.

Sun Yang logró en 2012, en los Juegos de Londres medallas de oro en las categorías de 400 y 1.500 metros y en Rio de Janeiro repitió su hazaña en la categoría de 200 metros. El impresionante nadador chino, de 1,98 metros de altura, posee además once títulos de campeón del mundo.

En febrero, cuando anunció sus suspensión, el TAS no anuló los títulos obtenidos por el deportista después de este problemático control, concretamente las medallas de oro de 200 y 400 metros libres en los Mundiales de Gwangju, en Corea del Sur, porque justamente no dio positivo en ningún control antidopaje.

En 2014, Sun Yang, de 29 años, fue suspendido tres meses por dar positivo a un estimulante (trimetazidina).

Desde que el TAS anunció su decisión, Zhang Qihuai, abogado del nadador, había acusado a la AMA de haber «falsificado los hechos y abusado de su poder».

«El TAS cerró los ojos ante las reglas y procedimientos, cerró los ojos ante los hechos y aceptó todas las mentiras y pruebas falsas», afirmó el abogado.

En la apelación, el nadador argumentó que los controladores no habían «mostrado documentos que probaran su identidad», algo que no fue tenido en cuenta por el TAS.

Sin embargo, para el TAS, Sun Yang no dio en ningún momento «una explicación válida para destruir su muestra» y no le «correspondía decidir por sí solo que un control antidopaje debía ser invalidado y una muestra destruida.»

La suspensión de Sun había sido apoyada por muchos deportistas, entre ellos el australiano Mack Horton, que se había negado a estrecharle la mano y a subir al podio de los 400 metros libres en Gwangju.

“This is going to continue to brew over the next 12 months.”



Tensions were high on the men’s 400m free podium, Australian Mack Horton refused to stand next to Chinese swimmer Sun Yang who’s facing allegations of doping rule violations that could result in a #Tokyo2020 ban pic.twitter.com/9QN1VfUln7