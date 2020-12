Juan Pablo Montoya correrá las 500 Millas de Indianápolis con McLaren

diciembre 9, 2020 - 5:02 pm

El colombiano Juan Pablo Montoya, bicampeón de las 500 Millas de Indianápolis y expiloto de Fórmula 1, competirá de nuevo en la mítica prueba de IndyCar en 2021 con Arrow McLaren, anunció este miércoles 9 de diciembre la escudería estadounidense.

«Estoy muy emocionado de unirme a Arrow McLaren SP para la Indianápolis 500», dijo Montoya en un comunicado difundido por el equipo. «Tengo una gran historia con McLaren desde mis días en la Fórmula 1 y espero hacer más historia en la Indianápolis 500 del año próximo».

Montoya, de 45 años, ocupará la tercera plaza de la escudería en la edición 105 de las 500 Millas, programada para disputarse el 30 de mayo en el emblemático circuito ovalado Indianapolis Motor Speedway.

Two-time #Indy500 champion @jpmontoya will join Arrow McLaren SP for the 105th Running of the Indianapolis 500.



Press Release ➡️ https://t.co/dGCb48zG40

@ArrowGlobal // @McLarenF1 // #INDYCAR