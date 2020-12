Guanipa: “Basados en derechos humanos realizaremos Consulta Popular”

diciembre 6, 2020 - 3:00 pm

El voto no es un acto de obligación, es un acto de libertad. Solo quién vota en libertad puede elegir un futuro mejor.

Así expresó en un mensaje difundido en sus redes sociales, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, en el que destaca la importancia de dignidad humana, “es el arma que nos mantiene vivos, que siempre hemos usado contra todos los abusos, que nada ni nadie puede comprar, nuestra dignidad”.

“La dignidad que tuvieron los estudiantes que dieron su vida por nuestra libertad, la dignidad que tuvieron Fernando Albán, Oscar Pérez, el capitán Acosta Arévalo y muchos venezolanos” dijo Guanipa al recordar también a “nuestros héroes de la salud que siguen salvando vidas, la de nuestros maestros que tienen sueldos de miseria, pero educan con dignidad y amor, como la de las madres y padres que todos los días se levantan con sacrificio a trabajar y a buscar comida para sus hijos”.

Aseguró que Venezuela hay que sanar las heridas de las caídas, de las dificultades, apartarnos del odio y la división para conquistar la unión, “así nos levantaremos firmes y con esperanza. Solamente son derrotados los que dejan de luchar, porque dejar de luchar es dejar de soñar. Mientras haya vida, hay esperanza. Por eso todos en Venezuela luchamos en este triste presente, por un futuro libre y alegre”.

Recordó el diputado que el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó la declaración universal de los derechos humanos y dos años más tarde en 1950, adoptó la resolución para que se conmemore el día universal de los Derechos Humanos y que esa decisión se tomó luego de las cruentas guerras mundiales.

“Hoy existe una guerra en Venezuela es la guerra contra un pueblo hambriento e indefenso.” Aseguró Guanipa al exigir “basta de reuniones inconclusas, basta de cumbres sin acuerdos, basta de declaraciones sin respuestas. Cada día mueren miles de venezolanos por hambre, por covid-19”.

“Los venezolanos lo hemos hecho todo para defender nuestra de nuestra libertad y hoy más que nunca debemos unirnos por la libertad y los derechos humanos de nuestro país es la única vía para garantizar la dignidad humana pero también la propia supervivencia”, indicó.

Según Guanipa hay expertos asesores y hasta países que critican la legitimidad de la Consulta Popular

“Pero no se dan cuenta que están discutiendo sobre leyes en unos países donde no se respetan las leyes. Al mundo entero le recordamos la declaración universal de los derechos humanos”, dijo al señalar que basados en esos derechos humanos se realizará una consulta popular “nosotros no estamos hablando, ni debatiendo, los venezolanos estamos haciendo, convirtiendo los derechos humanos en letra viva. La consulta popular que además es constitucional, para nosotros es nuestro derecho a expresarnos en libertad”.

“Esta farsa electoral es un circo que nadie se cree, y ahora quieren convertir este circo electoral en un crimen contra los venezolanos hambrientos. Cuando te dicen que sin voto no hay comida, te están diciendo que el voto es obligado para que ellos salgan ganando y todos salgamos perdiendo”, refirió el parlamentario.

