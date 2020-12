José «El Brujo» Martínez fue operado de los meniscos

diciembre 2, 2020 - 9:28 pm

El mediocampista zuliano José «El Brujo» Martínez se sometió este miércoles 2 de diciembre a una cirugía para corregir un problema en los meniscos de su rodilla derecha.

El jugador del Filadelfia Union sintió la dolencia el pasado 24 de noviembre en el partido contra el New England Revolution por los cuartos de final de la MLS Cup y fue sustituido en el medio tiempo.

El Union había sido el mejor equipo de la ronda regular y fue eliminado por el Revolution, que disputará la final de la Conferencia Este ante el Columbus Crew.

«El Brujo» fue parte fundamental del éxito que el conjunto dirigido por Jim Curtin obtuvo esta temporada al hacerse con el Supporters Shield y llegar a las semifinales del torneo MLS is Back.

Martínez, como explicó a través de su cuenta en Instagam, espera recuperarse lo antes posible para reunirse con su familia y recargar energías antes de empezar la nueva temporada en marzo de 2021.

«Tuvo una temporada muy especial, es un jugador único y una gran parte de nuestro éxito y mejoramiento defensivo», aseguró el técnico Curtin en relación a la primera temporada del marabino en la MLS.

Rest up & recover, El Brujo! Looking forward to a special 2021👏👏👏#DOOP | @JoseAndresMT8 pic.twitter.com/tx1R9XD1KZ