Johan Santana dona camión de bomberos y ambulancia en Tovar

diciembre 2, 2020 - 12:49 pm

El ex beisbolista venezolano Johan Santana envió una donación a su natal Tovar en el estado Mérida que consta de un camión de bomberos y una ambulancia que formará parte del Hospital II de San José.

“Amigos les habla Johan Santana, y aquí estoy con este camión de bomberos que será la unidad número uno que estará ayudando a nuestro pueblo en Tovar, al municipio, ayudando en todas las necesidades de nuestro municipio, aquí estamos preparando todo para que esta nueva máquina vaya a ayudar a nuestro pueblo”, afirmó Santana en su cuenta oficial Twitter junto a la cita “Rumbo a Tovar, parte 1”.

Asimismo, en otra publicación destacó que “amigos aquí estoy con la ambulancia, la unidad número 57, que va a prestar un servicio desde el Hospital II de San José de Tovar al Hospital de Mérida. Esperemos pues que ayude a toda la comunidad, que lo puedan disfrutar y al mismo tiempo cuidar que es lo más importante, esperemos pues que sea un beneficio para todos. Ahí está la unidad 57 para Tovar, un abrazo”.

Johan Santana fue lanzador y conquistó dos premios Cy Young con el uniforme de los Mellizos de Minnesota, y en total jugó 12 temporadas en las Grandes Ligas de los Estados Unidos.

Rumbo a Tovar, parte 2

Thanks to all my friends for helping out👏🏽 pic.twitter.com/oRC7jO39Vp