Jayson Tatum lideró la victoria de Celtics sobre Bucks

Con un triple decisivo de su estrella Jayson Tatum, los Boston Celtics derrotaron 122-121 el miércoles 23 de diciembre a los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo en el segundo día de la nueva temporada de la NBA, marcado por la primera suspensión de un partido por la pandemia de coronavirus.

Tatum, que terminó con 30 puntos y 7 rebotes, asumió la última posesión de su equipo con desventaja de 120-119, bajo el marcaje de Antetokounmpo, el mejor defensor del año pasado.

Jayson Tatum opened up the bank Wednesday night to deliver us a season-opening victory over Giannis and the Bucks. pic.twitter.com/2unvtcGJwR