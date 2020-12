James Harden recibió multa de la NBA por asistir a una fiesta

diciembre 23, 2020 - 9:24 pm

James Harden, el máximo anotador de la NBA y estrella de los Houston Rockets, fue multado este miércoles 23 de diciembre con 50.000 dólares por asistir a una fiesta incumpliendo las medidas de prevención frente al coronavirus.

«Harden ha sido multado con 50.000 dólares por violar los protocolos de salud y seguridad de la Liga», informó la NBA en un comunicado en el que no menciona ningún otro tipo de sanción para el jugador.

«Harden violó esas reglas al asistir a una fiesta privada (en un espacio) interior el lunes 21 de diciembre», recalcó el texto.

La NBA hizo este anuncio poco después de suspender el juego del miércoles entre los Rockets y los Oklahoma City Thunder, el primer aplazamiento de la nueva temporada que arrancó el martes, debido a casos de coronavirus en el equipo de Houston entre los que no se cuenta Harden.

Tonight’s game between the Oklahoma City Thunder and the Houston Rockets at Toyota Center has been postponed in accordance with the league’s Health and Safety Protocols. pic.twitter.com/Qn0hXlxCZr