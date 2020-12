Ja Morant será baja entre tres y cinco semanas por lesión

diciembre 29, 2020 - 8:08 pm

El joven base Ja Morant, figura de los Memphis Grizzlies, estará de baja entre tres y cinco semanas por la lesión de tobillo que sufrió el lunes en el juego ante los Brooklyn Nets, informó este martes 29 de diciembre la franquicia de la NBA.

La resonancia magnética a la que fue sometido Morant determinó que sufre un «esguince de tobillo de grado 2 con una expectativa de recuperación de 3-5 semanas», dijeron los Grizzlies en un breve comunicado.

El ganador del último premio al Novato del Año se lastimó en una acción defensiva en el segundo cuarto del partido en Brooklyn (Nueva York), cuando saltó para intentar bloquear un lanzamiento del francés Timothé Luwawu-Cabarrot.

The @memgrizz today announced the following injury update on Ja Morant: pic.twitter.com/VxXfzaKy3M