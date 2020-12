Iván Duque: Comunidad internacional aportará recursos para vacunar a los venezolanos

diciembre 24, 2020 - 1:00 pm

“Que bueno fuera que la comunidad internacional dijera que van a aportar a Colombia recursos para que se pueda vacunar a esa población”. Así lo dijo Iván Duque, presidente de Colombia.

Las declaraciones las dio en el programa Conclusiones de CNN. Esto con motivo a las críticas por la decisión del gobierno colombiano de excluir a venezolanos indocumentados del plan de vacunación contra el covid-19 en ese país.

Agregó: “Si nos dan los recursos para hacerlo y no le estamos quitando la posibilidad de vacuna a ningún colombiano por supuesto que lo haríamos.



El mandatario colombiano sostuvo que la medida se tomó, principalmente, porque la prioridad de inmunizar a 35 millones de ciudadanos colombianos. Resaltó que dejar la posibilidad de que cualquier venezolano sea vacunado, imposibilita su plan. Agregó que ningún país tiene capacidad de vacunar a todos sus migrantes ilegales.



“Si el mensaje es que cualquier venezolano en Colombia se puede vacunar, tomando en cuenta que tenemos una frontera viva, estaríamos hablando no solo de los que ya están sino de los que podrían venir”, explicó.

Añadió: “Si damos ese mensaje, nuestro plan de vacunación no se podría cumplir cómo está previsto para 35 millones de personas. Sino que tendríamos un número incierto de venezolanos que decidieran cruza la frontera”.

La decisión

Iván Duque anunció, el lunes, que excluirá del proceso de vacunación masiva contra el covid-19 a los migrantes en situación irregular, que son al menos 55 % de los 1,7 millones de personas de venezolanos en Colombia.



Duque, en una entrevista con Blu Radio, advirtió que los venezolanos en el territorio tendrán acceso a la vacuna si tienen la nacionalidad colombiana o si están al día con la ley migratoria.

“Quienes no tengan en este momento la acreditación de ser ciudadanos colombianos. Y no tengan regularizada su situación migratoria, por supuesto que no tendrán vacuna”, afirmó el mandatario.

El Nacional