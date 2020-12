Indignación en Filipinas tras asesinato de una madre y su hijo por un policía

diciembre 22, 2020 - 7:03 pm

En un video quedó registrado el momento en el que un policía asesinó a una madre y a su hijo en la ciudad de Panaqui, en Filipinas, a pesar de que ambos no pusieron resistencia. Las imágenes generaron indignación por la brutalidad en el uso de la fuerza.



Los hechos ocurrieron el 19 de diciembre pasado, cuando el oficial Jones Nuezca, de 46 años de edad, dijo que iba a detener Frank Anthony Gregorio, de 25, reseñó Russia Today.

La madre del joven, Sonya Gregorio, intentó mediar para que no ocurriera un altercado. Los tres estuvieron discutiendo sobre el derecho de Nuezca de detener a Gregorio. Durante ese momento, intervino una hija del oficial y le recordó a Sonya que su padre es policía.

Poco después, el agente sacó una pistola y disparó en la cabeza de la madre y luego a la del joven. No obstante, apretó el gatillo dos veces más cuando cayeron al suelo. Frenk y Sonya murieron en el sitio.



Una hora después del suceso, aproximadamente, Nuezca se entregó a las autoridades.

El video fue ampliamente difundido en las redes sociales y los ciudadanos exigieron al gobierno de ese país que haga justicia. En Filipinas las principales tendencias en Twitter estaban relacionadas con lo ocurrido.

Trigger Warning: Police Brutality, Murder, Death.



A Paranaque city police officer shot and murdered two unarmed individuals in broad daylight at 5:10 pm.



The officer did not even hesitate to murder two people in front of a child.



The Philippines is not a safe country. pic.twitter.com/MiBdMleIYr