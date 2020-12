Hoy están de cumpleaños Anthony Hopkins y Donna Summer

diciembre 31, 2020 - 6:13 am

Philip Anthony Hopkins (Margam, Port Talbot, Gales; 31 de diciembre de 1937) es un actor galés que adoptó la nacionalidad estadounidense,​ además de compositor, director, productor, dibujante, escritor, músico y pintor.​ Es muy conocido por su interpretación del psicópata Hannibal Lecter en las películas The Silence of the Lambs, Hannibal y Red Dragon.

Otras de sus películas más notables son: El hombre elefante, The hunchback of Notre Dame, Drácula, de Bram Stoker, Leyendas de pasión, Lo que queda del día, Howards End, La máscara del Zorro, The World’s Fastest Indian, Hearts in Atlantis, Nixon y Fracture. En 2012 dio vida al director de cine de suspense Alfred Hitchcock en la película Hitchcock.3​

Durante su carrera ha ganado numerosos premios, entre otros: el Óscar, el Emmy, el Premio Cecil B. DeMille de los Globo de Oro, el BAFTA y el Premio Donostia del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

La Donna Adrian Gaines, conocida como Donna Summer (Boston, Massachusetts, 31 de diciembre de 1948-Naples, Florida, 17 de mayo de 2012) fue una cantante, compositora, pianista y actriz estadounidense, mundialmente famosa por la disco durante los años setenta y comienzos de los ochenta.

Ganó en cinco ocasiones los premios Grammy. Fue la primera artista en tener tres álbumes consecutivos en alcanzar el número #1 en los Estados Unidos en el Billboard Hot 100. A lo largo de su carrera vendió más de 150 millones de copias en todo el mundo, lo que la convierte en uno de los músicos con mayores ventas de todos los tiempos.

Sus canciones más conocidas a lo largo de su carrera son, «Last Dance», «Hot Stuff», «MacArthur Park», «On the Radio», «She Works Hard for the Money», «Love to Love you Baby», «I Feel Love», «This Time I Know It’s for Real», «Bad Girls» y «No More Tears (Enough is Enough)», un dúo que grabó con Barbra Streisand.

Summer se involucró en el mundo de la música a través de los grupos del coro de su iglesia antes de unirse a una serie de bandas influenciadas por la Motown Sound. Influida por la contracultura de la década de 1960, se convirtió en la cantante al frente de la banda de rock psicodélico Crow y se trasladó a la ciudad de Nueva York. Se casó con Helmut Sommer, de cuyo apellido derivó el nombre artístico Donna Summer. Le fue diagnosticado un cáncer de pulmón, por el que falleció el 17 de mayo de 2012, en su casa de Naples, Florida.

