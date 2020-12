Hospital General del Sur: Un caldo de cultivo para la muerte

diciembre 30, 2020 - 11:32 am

Pacientes huyen por las condiciones infrahumanas de la atención. Sin insumos, salubridad, ni cupos para pabellón.

Se escuchan lamentos. manifestaciones de indignación por parte de los pacientes y familiares en los pasillos y habitaciones del Hospital Dr. Pedro Iturbe, mejor conocido como Hospital General del Sur por las circunstancias inhumanas que se encuentran tanto las personas como el centro de salud.

La razón: las condiciones deplorables en las que está la infraestructura. Son muchas las denuncias sobre la falta de insumos y atención a los pacientes que ingresan a diario por lo que hacen un llamado de emergencia a las autoridades sanitarias para que metan la lupa.

«Hace 15 días un paciente masculino con trombosis venosa profunda ingresó y tuvo que esperar todo este tiempo para que pudiera ser atendido y con las condición de que sus familiares llevaran los insumos, desinfectantes del pabellón y la comida porque lo que suministran de alimento es arroz de palitos en el almuerzo y en la cena arepa con mortadela. Vivimos un verdadero Vía Crucis con mi abuelo por no contar con los recursos para llevarlo a una clínica», explicó su familiar que no quiso identificarse.

Otro familiar narró lo que vive actualmente su papá. «Mi papá tiene 21 días viviendo un infierno. Sufrió una fascitis necrosante en su pierna derecha y hasta ahora no ha recibido atención adecuada. Debe ser intervenido urgentemente y por falta de insumos y un cupo en pabellón no se ha podido operar. me han pedido Una lista de insumos que supera mis ingresos. Me solicitan dos sierras que cada una tiene un valor de 70 dólares y no sé a quién acudir para que me ayude», refirió.

«Aquí hay gente que tiene dos meses de espera y mientras lo hacen, se han infectado agarrando gusanos en sus heridas porque no tienen un buen tratamiento ante la falta de medicamentos y atención médica. Aquí no hay aire acondicionado lo que hace que las moscas hagan fiesta con los heridos, no hay camilleros por lo que tienes que arreglártelas y empujar tú mismo al paciente y por las escaleras porque los ascensores tampoco funcionan», denunció Maribel Ríos familiar de otro paciente de San Francisco.

Lo más cumbre es la historia de un tercer paciente proveniente de La Concepción, municipio Jesús Enrique Lossada, «El señor tuvo un accidente con un cable de alta tensión que me afectó la pierna y en la cabeza. Ya tiene 26 días con las heridas abiertas y sin tratamiento porque está solito sin familiares y si no hacen algo por curarlo y operarlo podría fallecer porque expuesto se va a cundir de gusanos o morirá de hambre» narró familiar de otro paciente.

«Hemos sido testigos de la fuga de pacientes porque aseguran que prefieren irse a sus casa que quedarse aquí, infectarse y morir por la infección o por hambre. En este Hospital no hay nada y los pacientes tampoco tienen los recursos económicos para costearse sus tratamientos médicos», aseguró paciente que espera dese hace un mes por una cirugía.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

E. García

Noticia al Día