Horóscopo: Esto te deparan los astros este domingo, 13 de diciembre

diciembre 13, 2020 - 9:38 am

El día de hoy presenta en muchos signos algunos cambios a tener en cuenta. En este domingo, 13 de diciembre, consulta lo que te depara el horóscopo en el trabajo, en el amor, en temas de dinero. La madurez es importante para asumir los retos diarios.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Alguien que está lejos llegará sorpresivamente o enviará noticias importantes que alegrarán a todos. Número del éxito, 22.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Sentirás que tu pareja toma decisiones sin contar con tu opinión, tranquilízate y no le des importancia a lo que no lo tiene. Número del éxito, 4.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Se aclarará el malentendido que estaba provocando conflictos en tu relación de pareja. Número del éxito, 10.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Al fin te darás cuenta que debes cambiar la rutina de tu vida y darte un tiempo para ti mismo. Número del éxito, 7.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Sentirás nostalgia por alguien que hace mucho tiempo no ves y te animarás a buscarlo. Número del éxito, 14.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Reflexionarás sobre tu vida afectiva y pondrás en orden tus ideas y sentimientos. Número del éxito, 8.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Sin darte cuenta te está aislando y postergando tu vida social, cuidado porque los que te rodean se cansarán de rogarte. Número del éxito, 11.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Día de muy buena comunicación y unión tanto sentimental como con tu entorno. Número del éxito, 3.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Después de una fuerte decepción ahora sólo quieres un poco de tranquilidad y vivir sin problemas. Número del éxito, 16.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Tu día estará lleno de novedades, de nuevas amistades y de reencuentros con personas que habías dejado de ver. Número del éxito, 19.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Pondrás en orden algunas cosas en tu casa y harás cambios que te harán sentir renovado y positivo. Número del éxito, 1

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Hoy la persona que te interesa tendrá actitudes que te llenará de dudas, no dejes que una situación confusa los aleje. Número del éxito, 2.

Bolivia.com