Descubre aquí lo que los astros te tienen preparado para hoy

diciembre 11, 2020 - 5:39 am

Consulta lo que te depara los astros en el horóscopo de este viernes 11 de diciembre de 2020, en cuanto a trabajo, amor, dinero, salud. Para que no te tomen de sorpresa… más vale prevenir.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Estarás tenso y tus preocupaciones afectarán tu situación sentimental. No estarás de acuerdo con algunas personas de tu trabajo y tratarás de que sean tus ideas las que se tomen en cuenta, tendrás que tener paciencia, ya te llegará el turno de sobresalir. Número del éxito, 11.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Hoy te enfrentarás a situaciones que pondrán a prueba la confianza. En asuntos de negocios no te conviene discutir ni forzar situaciones que te beneficien, pide un tiempo para pensar en tu decisión, cuando retomes la conversación las condiciones habrán cambiado y serán favorables para ti. Número del éxito, 13.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: La relación que has iniciado está muy bien aspectada, se convertirá en tu apoyo y fortaleza. Laboralmente los cambios que has hecho en tus planes te abrirán nuevas puertas de progreso, pero dependerá del empeño que le pongas para que los éxitos sean rápidos y duraderos. Número del éxito, 8.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Aclara tus dudas sin hacer acusaciones sin sentido, y recuperarás la tranquilidad y la alegría. Laboralmente tu eficiencia y discreción son valoradas por tus superiores, y serán premiadas con un ascenso. Número del éxito, 20.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Tus responsabilidades ocuparán todo tu tiempo y atención, y dejarás un poco de lado el amor. No encuentras al socio ideal lo que te hará decidir no perder más tiempo y empezar solo tu proyecto, será un inicio lleno de dificultades pero lograrás éxitos y satisfacciones personales. Número del éxito, 15.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Conocerás a alguien especial, la experiencia te ha enseñado y sabrás reconocer lo que te conviene. Buenas noticias de una inversión de hace mucho tiempo, que te hará sentir tranquilo con respecto a tus compromisos económicos. Número del éxito, 14.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Después de un tiempo separados al fin esa persona te dará otra oportunidad. Un dinero extra te permitirá hacer la inversión que hace tiempo tienes en mente, aunque los resultados no serán inmediatos valdrá la pena la espera. Número del éxito, 2.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Estarás de buen humor e irradiarás positivismo, tu carisma atraerá a personas agradables. Impresionarás con tus dotes en oratoria, te ganarás a todos en la reunión de trabajo que tendrás hoy, lograrás un trato beneficioso para ti. Número del éxito, 10.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Será el inicio de muchos cambios que traerán felicidad y un nuevo inicio sentimental. Con capacidad y perseverancia lograrás sacar adelante proyectos estancados desde hace mucho tiempo. Número del éxito, 16.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: No dejes que las apariencias te engañen, trata más a esa persona antes de ilusionarte. Para hacer cambios al proyecto del que formas parte tendrás que conversar con tus compañeros, con tacto y diplomacia puedes lograr que te apoyen. Número del éxito, 5.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Tu actividad social ha aumentado considerablemente, han llegado a tu vida nuevas amistades. Tus éxitos están provocando celos en tu entorno, no te detengas ante nada, sigue mirando hacia delante donde están tus metas. Número del éxito, 21.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: La desconfianza y los celos de tu pareja empezarán a ser insoportables para ti. Dejarás de esperas la ayuda de los demás o que la suerte esté de tu lado, hoy te esforzarás mucho más y habrá mejoras en tu trabajo. Número del éxito, 12.

Bolivia.com